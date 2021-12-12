Клаудиньо вывел «Зенит» вперед в матче с «Динамо»

В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом». На 11-й минуте полузащитник гостей Клаудиньо не реализовал пенальти, пробив мимо.

На 34-й минуте Клаудиньо все-таки открыл счет в матче.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.

Пенальти был назначен после VAR.

Победитель матча уйдет на зимнюю паузу 1-м.

В 1-м круге «Зенит» победил «Динамо» со счетом 4:1.

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