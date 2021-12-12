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Клаудиньо вывел «Зенит» вперед в матче с «Динамо»

12 декабря 2021, 14:41
20

В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом». На 11-й минуте полузащитник гостей Клаудиньо не реализовал пенальти, пробив мимо.

На 34-й минуте Клаудиньо все-таки открыл счет в матче.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.

  • Пенальти был назначен после VAR.
  • Победитель матча уйдет на зимнюю паузу 1-м.
  • В 1-м круге «Зенит» победил «Динамо» со счетом 4:1.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Динамо Зенит Клаудиньо
Комментарии (20)
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111Hunter111
1639309180
Карась радужный, это где он пеналь увидел.
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portero
1639310135
Херовая погода, какие мудаки придумали играть в декабре и почему игры не поменяли, первую в Москве вторую в Питере. Удивляюсь дебилизму составителей. Ну нельзя у нас конец ноября и декабрь играть в футбол.....
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NewLife
1639310650
Карась - просто подлец - чтобы долго не описывать его художества.
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Иван Петров 1986
1639311009
Жаль.
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(Меня за банили)
1639311261
50-минута. Оздоев бьет шипами соперника, свисток молчит. Соболеву за такое-же нарушение дали красную, которую к тому же не отменили. Газпром-мечты сбываются.
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_Marqella_
1639311527
Клаудиньо the best
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(Меня за банили)
1639311665
Карасёв the best
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portero
1639313041
Потеряв двух бразил Зенит потерял игру... Как бы не ругали Малкома и Вендела, а Оздоев и Ерохин нули в сранении с ними...
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_Marqella_
1639313206
Динамо костоломы
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ААМ
1639315095
Реабилитация за не забитый пенал.
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