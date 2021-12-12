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    Клаудиньо вывел «Зенит» вперед в матче с «Динамо»

    В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом». На 11-й минуте полузащитник гостей Клаудиньо не реализовал пенальти, пробив мимо.

    На 34-й минуте Клаудиньо все-таки открыл счет в матче.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.

    • Пенальти был назначен после VAR.
    • Победитель матча уйдет на зимнюю паузу 1-м.
    • В 1-м круге «Зенит» победил «Динамо» со счетом 4:1.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии10
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      Рейтинг: +11829

      NewLife 26 секунд назад

      Карась - просто подлец - чтобы долго не описывать его художества.

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      Рейтинг: +6060

      mamba9090909 52 секунды назад

      Пенальти сомнительный, хорошо что не забил, вони меньше. Зато гол великолепный.

      0
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      Рейтинг: +16

      тараcятник 1 минуту назад

      Опять в ключевых матчах грязнейшие пенальти в пользу чесоточных ? Когда Карась уже нажрётся наконец ? Тварь лысая, езжай уже в Европу суди, там ты хоть чего-то боишься и каких-то рамок приличий придерживаешься

      2
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      Рейтинг: +55074

      portero 9 минут назад

      Херовая погода, какие мудаки придумали играть в декабре и почему игры не поменяли, первую в Москве вторую в Питере. Удивляюсь дебилизму составителей.
      Ну нельзя у нас конец ноября и декабрь играть в футбол.....

      1
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      Рейтинг: +11829

      NewLife > portero 6 минут назад

      Нас еще ждут игры в феврале))

      1
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      Рейтинг: +458

      111Hunter111 24 минуты назад

      Карась радужный, это где он пеналь увидел.

      3
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      Рейтинг: +3135

      Красногорск_Фан > 111Hunter111 18 минут назад

      еще по кэфу перед матчем было понятно что увидит

      3
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      Рейтинг: +4170

      _Marqella_ > Красногорск_Фан 14 минут назад

      Как тебе было понятно??

      1
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      Рейтинг: +16

      тараcятник > _Marqella_ 4 минуты назад

      Окуляры чаще протирай

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      Рейтинг: +616

      пега 40 минут назад

      эх Клаудиньо, мазиньо.

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