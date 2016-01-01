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    Глебов, Полоз и Комличенко – в старте «Ростова»; Адамов, Кузьмичев и Бикфалви выйдут в составе «Урала»

    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Урала» на матч 18-го тура чемпионата России.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Мелехин, Байрамян, Глебов, Алмквист, Полоз, Комличенко.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Кузьмичев, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов, Гагнидзе.

    • Игра пройдет на «Ростов Арене».
    • Начало – в 19:00 мск.
    • «Ростов» идет на 12-м месте в РПЛ, «Урал» – на 14-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8249

      GoLenaStop 2 минуты назад

      А, Ростсельмаш, это полный разгром уже в первом тайме ...а, на своём поле....
      Доигрались!! Нагадили...
      Грустно.

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      Рейтинг: +678

      Борисыч1 1 час назад

      Господа Уральцы, как там наш грузинчик поживает?

      0
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