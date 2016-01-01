Глебов, Полоз и Комличенко – в старте «Ростова»; Адамов, Кузьмичев и Бикфалви выйдут в составе «Урала»

А, Ростсельмаш, это полный разгром уже в первом тайме ...а, на своём поле....
Доигрались!! Нагадили...
Грустно.
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Урала» на матч 18-го тура чемпионата России.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Мелехин, Байрамян, Глебов, Алмквист, Полоз, Комличенко.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Кузьмичев, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов, Гагнидзе.
- Игра пройдет на «Ростов Арене».
- Начало – в 19:00 мск.
- «Ростов» идет на 12-м месте в РПЛ, «Урал» – на 14-м.