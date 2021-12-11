Фернандес, Бохинен и Заболотный – в основе ЦСКА; у «Арсенала» выйдут Гулиев и Давиташвили

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Арсенала» на матч 18-го тура чемпионата России.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Бохинен, Заболотный, Эджуке.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Давиташвили, Марков.
- Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене».
- Начало – в 16:30 мск.
- Встреча пройдет без зрителей.
- «Бомбардир» проведет ее текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: Официальный сайт РПЛ