Клаудиньо: «Мне очень хочется продолжать дело Роналдиньо»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о стиле своей игры.

«Все это идет еще с мини-футбола, которым я занимался в детстве. Мне с самых ранних лет нравилось много финтить, показывать дриблинг.

Я вырос на игре футболистов, которые использовали такие приемы в матчах. Например, Роналдиньо, который играл с радостью. Мне очень хочется продолжать его дело, потому что сейчас футбол немного роботизирован.

Мне все-таки хочется получать радость от игры. В начале 2000-х так делали Роналдо, Ривалдо... Это те люди, которые играли с улыбкой и за ними все следили. Возможно, я на них чем-то похож.

Делаю на поле то, что мне нравится. А когда это еще и помогает команде – вдвойне круто. Например, если соперник постоянно лупит меня по ногам, то рано или поздно он получит карточку.

Но в любом случае я продолжу так действовать. Это то, что я люблю и хорошо умею. На самом деле, в Бразилии мне тоже прилично доставалось – везде играть непросто. Но, возможно, в РПЛ чуть больше бьют по ногам. Здесь более силовой футбол», – сказал Клаудиньо.