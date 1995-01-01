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    Клаудиньо: «Мне очень хочется продолжать дело Роналдиньо»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о стиле своей игры.

    «Все это идет еще с мини-футбола, которым я занимался в детстве. Мне с самых ранних лет нравилось много финтить, показывать дриблинг.

    Я вырос на игре футболистов, которые использовали такие приемы в матчах. Например, Роналдиньо, который играл с радостью. Мне очень хочется продолжать его дело, потому что сейчас футбол немного роботизирован.

    Мне все-таки хочется получать радость от игры. В начале 2000-х так делали Роналдо, Ривалдо... Это те люди, которые играли с улыбкой и за ними все следили. Возможно, я на них чем-то похож.

    Делаю на поле то, что мне нравится. А когда это еще и помогает команде – вдвойне круто. Например, если соперник постоянно лупит меня по ногам, то рано или поздно он получит карточку.

    Но в любом случае я продолжу так действовать. Это то, что я люблю и хорошо умею. На самом деле, в Бразилии мне тоже прилично доставалось – везде играть непросто. Но, возможно, в РПЛ чуть больше бьют по ногам. Здесь более силовой футбол», – сказал Клаудиньо.

    • Бразилец перешел в «Зенит» в августе.
    • За него заплатили 12 миллионов евро.
    • В активе хавбека 8 голов и 2 ассиста в 17 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +538

      Mityai90 10 минут назад

      Желание хорошее, ну пока ты не дотягиваешь даже до уровня Даниэля Карвальо.

      0
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      Рейтинг: +596

      jek718875 29 минут назад

      Ещё один с высоко поднятой головой нанюхался

      0
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      Рейтинг: +3109

      Иван Петров 1986 31 минуту назад

      Тогда нужно было не с бомжей начинать.

      0
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      Рейтинг: +1904

      ПалкоВводецъ 36 минут назад

      Клаудиньо хороший виртуоз, но до кудесника мяча Роналдиньо ему далековато. Гыгыгы

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      Рейтинг: +13183

      ilichkadr 1 час назад

      Пока всё хорошо. Продолжай в том же духе!

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