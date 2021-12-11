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Клаудиньо: «Мне очень хочется продолжать дело Роналдиньо»

11 декабря 2021, 10:56
8

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о стиле своей игры.

«Все это идет еще с мини-футбола, которым я занимался в детстве. Мне с самых ранних лет нравилось много финтить, показывать дриблинг.

Я вырос на игре футболистов, которые использовали такие приемы в матчах. Например, Роналдиньо, который играл с радостью. Мне очень хочется продолжать его дело, потому что сейчас футбол немного роботизирован.

Мне все-таки хочется получать радость от игры. В начале 2000-х так делали Роналдо, Ривалдо... Это те люди, которые играли с улыбкой и за ними все следили. Возможно, я на них чем-то похож.

Делаю на поле то, что мне нравится. А когда это еще и помогает команде – вдвойне круто. Например, если соперник постоянно лупит меня по ногам, то рано или поздно он получит карточку.

Но в любом случае я продолжу так действовать. Это то, что я люблю и хорошо умею. На самом деле, в Бразилии мне тоже прилично доставалось – везде играть непросто. Но, возможно, в РПЛ чуть больше бьют по ногам. Здесь более силовой футбол», – сказал Клаудиньо.

  • Бразилец перешел в «Зенит» в августе.
  • За него заплатили 12 миллионов евро.
  • В активе хавбека 8 голов и 2 ассиста в 17 матчах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Клаудиньо
Комментарии (8)
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ilichkadr
1639209693
Пока всё хорошо. Продолжай в том же духе!
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Иван Петров 1986
1639212094
Тогда нужно было не с бомжей начинать.
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jek718875
1639212195
Ещё один с высоко поднятой головой нанюхался
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Mityai90
1639213335
Желание хорошее, ну пока ты не дотягиваешь даже до уровня Даниэля Карвальо.
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Ziklop
1639214980
ждем кардинального улучшения , то что ты показываешь мало , для сравнения с Рональдиньо. Позитив от тебя идёт, это очень хорошо!
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paracetamol
1639217480
Давай, забивай почаще, матчей весной много предвидится!
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алдан2014
1639221073
Парень отрабатывает вложенные деньги. И настрой,что надо,если хочет быть похожим на Рона. Роналдиньо художник от футбола,его улыбку и финты сложно забыть. Подписан на него в инсте,он всегда улыбается и почему то везде в шапке
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Toomans
1639227054
Мне он очень нравится)Правда, иногда, заигрывается, но продолжает гнуть свою палку. Упорство - в этом случае хорошее качество. Он будет где-то даже поинтереснее, чем Жулиано - технически оснащен лучше. Та продажа Жулиано мне до сих пор непонятна...
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