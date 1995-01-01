Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Оздоев – о своем голе «Челси»: «Ювентус», не благодари»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев обратился в твиттере к «Ювентусу».

    • Петербуржцы сыграли вничью с «Челси» (3:3) в 6-м туре ЛЧ.
    • Оздоев сравнял счет на 94-й минуте.
    • Благодаря этому «Ювентус» занял итоговое 1-е место в группе.

    «Ювентус», не благодари», – написал российский футболист.

    «Зенит» и «Ювентус» обменялись постами насчет первого места туринцев. Они заняли его благодаря ничьей «Челси» в Санкт-Петербурге

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Магомеда Оздоева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:39
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +769

      ARSteven89 1 час назад

      Посмотрим на Юве без Роналду в плей-офф ЛЧ!!!
      Жеребьёвка может на ПСЖ или Атлетико закинуть, так что не факт, что нужно Магомеда благодарить )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91923
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru