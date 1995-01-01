Оздоев – о своем голе «Челси»: «Ювентус», не благодари»

Посмотрим на Юве без Роналду в плей-офф ЛЧ!!!
Жеребьёвка может на ПСЖ или Атлетико закинуть, так что не факт, что нужно Магомеда благодарить )))
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев обратился в твиттере к «Ювентусу».
- Петербуржцы сыграли вничью с «Челси» (3:3) в 6-м туре ЛЧ.
- Оздоев сравнял счет на 94-й минуте.
- Благодаря этому «Ювентус» занял итоговое 1-е место в группе.
«Ювентус», не благодари», – написал российский футболист.
«Зенит» и «Ювентус» обменялись постами насчет первого места туринцев. Они заняли его благодаря ничьей «Челси» в Санкт-Петербурге