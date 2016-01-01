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    При Хави отставание «Барселоны» от «Реала» в Примере выросло на шесть очков

    «Барселона» при главном тренере Хави отдалилась от лидирующих позиций в таблице Примеры. Когда он принимал команду, отставание от мадридского «Реала» было десять очков.

    Сейчас гандикап от лидирующего «Реала» составляет 16 очков.

    • «Барселона» занимает 7-е место – вне зоны еврокубков.
    • В минувшем туре каталонцы проиграли дома «Бетису» (0:1).
    • Ближайший соперник по Примере – «Осасуна» (12 декабря).

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    Источник: Бомбардир.ру

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