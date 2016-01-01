При Хави отставание «Барселоны» от «Реала» в Примере выросло на шесть очков

«Барселона» при главном тренере Хави отдалилась от лидирующих позиций в таблице Примеры. Когда он принимал команду, отставание от мадридского «Реала» было десять очков.
Сейчас гандикап от лидирующего «Реала» составляет 16 очков.
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«Барселона» при главном тренере Хави отдалилась от лидирующих позиций в таблице Примеры. Когда он принимал команду, отставание от мадридского «Реала» было десять очков.
Сейчас гандикап от лидирующего «Реала» составляет 16 очков.