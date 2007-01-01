Liverpool Echo: ван Дейк и Хендерсон не сыграют с «Миланом»

Как минимум два футболиста основы «Ливерпуля» не примут участие в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана». Речь идет о защитнике Вирджиле ван Дейке и Джордане Хендерсоне.

Встреча начнется в 23:00 по Москве.