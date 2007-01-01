Liverpool Echo: ван Дейк и Хендерсон не сыграют с «Миланом»

Как минимум два футболиста основы «Ливерпуля» не примут участие в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана». Речь идет о защитнике Вирджиле ван Дейке и Джордане Хендерсоне.
Встреча начнется в 23:00 по Москве.
- «Ливерпуль» вне зависимости от результата матча финиширует в группе 1-м.
- «Милану» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужна победа, но и она не гарантирует участие в 1/8 финала.
- В 1-м круге «Ливерпуль» победил со счетом 3:2.
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