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    Liverpool Echo: ван Дейк и Хендерсон не сыграют с «Миланом»

    Как минимум два футболиста основы «Ливерпуля» не примут участие в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана». Речь идет о защитнике Вирджиле ван Дейке и Джордане Хендерсоне.

    Встреча начнется в 23:00 по Москве.

    • «Ливерпуль» вне зависимости от результата матча финиширует в группе 1-м.
    • «Милану» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужна победа, но и она не гарантирует участие в 1/8 финала.
    • В 1-м круге «Ливерпуль» победил со счетом 3:2.

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    Источник: Liverpool Echo

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