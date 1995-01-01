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    Словенец Юг обслужит матч «Легия» – «Спартак»

    УЕФА назначил судейскую бригаду на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Легией» и «Спартаком». Ее возглавит словенец Матей Юг.

    В роли ассистентов выступят Матей Жунич и Роберт Вукан. Четвeртый рефери – Драгослав Перич. За VAR будут отвечать испанцы Хосе Санчес и ассистент Рауль Кабаньеро.

    • Встреча состоится 9 декабря в Варшаве. Начало – в 20:45 по Москве.
    • Победа гарантирует «Спартаку» плей-офф Лиги Европы.
    • В 1-м круге «Легия» победила со счетом 1:0.

    На матче «Легия» – «Спартак» ожидается 28-29 тысяч зрителей

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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