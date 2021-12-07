Словенец Юг обслужит матч «Легия» – «Спартак»

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Легией» и «Спартаком». Ее возглавит словенец Матей Юг.

В роли ассистентов выступят Матей Жунич и Роберт Вукан. Четвeртый рефери – Драгослав Перич. За VAR будут отвечать испанцы Хосе Санчес и ассистент Рауль Кабаньеро.

Встреча состоится 9 декабря в Варшаве. Начало – в 20:45 по Москве.

Победа гарантирует «Спартаку» плей-офф Лиги Европы.

В 1-м круге «Легия» победила со счетом 1:0.

На матче «Легия» – «Спартак» ожидается 28-29 тысяч зрителей