На матче «Легия» – «Спартак» ожидается 28-29 тысяч зрителей

Матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Легия» – «Спартак» пройдет при полных трибунах.

«Мы ожидаем, что на матче со «Спартаком» будет почти полный стадион. Рассчитываем, что на игре будет около 28-29 тысяч зрителей», – сообщила пресс-служба «Легии».

«Спартак» на трибунах поддержат около 500 болельщиков.