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    На матче «Легия» – «Спартак» ожидается 28-29 тысяч зрителей

    Матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Легия»«Спартак» пройдет при полных трибунах.

    «Мы ожидаем, что на матче со «Спартаком» будет почти полный стадион. Рассчитываем, что на игре будет около 28-29 тысяч зрителей», – сообщила пресс-служба «Легии».

    «Спартак» на трибунах поддержат около 500 болельщиков.

    • Москвичи сыграют на выезде с «Легией» в четверг, 9 декабря.
    • Для выхода в евровесну «Спартаку» достаточно не проиграть.
    • Победа выведет красно-белых в плей-офф ЛЕ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 10:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9769

      playsh 21 минуту назад

      Что тут удивительного?Ларчик просто открывается - в Польше отсутствует Роспотребнадзор.

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