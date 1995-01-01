На матче «Легия» – «Спартак» ожидается 28-29 тысяч зрителей

Что тут удивительного?Ларчик просто открывается - в Польше отсутствует Роспотребнадзор.
Матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Легия» – «Спартак» пройдет при полных трибунах.
«Мы ожидаем, что на матче со «Спартаком» будет почти полный стадион. Рассчитываем, что на игре будет около 28-29 тысяч зрителей», – сообщила пресс-служба «Легии».
«Спартак» на трибунах поддержат около 500 болельщиков.
- Москвичи сыграют на выезде с «Легией» в четверг, 9 декабря.
- Для выхода в евровесну «Спартаку» достаточно не проиграть.
- Победа выведет красно-белых в плей-офф ЛЕ.