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    Левандовски – о словах Месси про «Золотой мяч» для поляка: «Надеюсь, это было искренне»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал слова форварда «ПСЖ» Лионеля Месси после вручения «Золотого мяча»-2021.

    Аргентинец, выступая с победной речью со сцены, обратился к Левандовски: «France Football должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его».

    «Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто слова», – сказал поляк.

    • В 2020 году «Золотой мяч» не вручали из-за пандемии коронавируса.
    • Левандовски занял 2-е место в голосовании за обладателя «Золотого мяча».
    • Месси выиграл 7-ю награду в карьере.

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    Источник: Sport.es

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