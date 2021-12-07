Левандовски – о словах Месси про «Золотой мяч» для поляка: «Надеюсь, это было искренне»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал слова форварда «ПСЖ» Лионеля Месси после вручения «Золотого мяча»-2021.

Аргентинец, выступая с победной речью со сцены, обратился к Левандовски: «France Football должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его».

«Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто слова», – сказал поляк.