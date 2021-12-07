Левандовски – о словах Месси про «Золотой мяч» для поляка: «Надеюсь, это было искренне»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал слова форварда «ПСЖ» Лионеля Месси после вручения «Золотого мяча»-2021.
Аргентинец, выступая с победной речью со сцены, обратился к Левандовски: «France Football должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его».
«Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто слова», – сказал поляк.
- В 2020 году «Золотой мяч» не вручали из-за пандемии коронавируса.
- Левандовски занял 2-е место в голосовании за обладателя «Золотого мяча».
- Месси выиграл 7-ю награду в карьере.
Источник: Sport.es