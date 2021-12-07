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  • Левандовски – о словах Месси про «Золотой мяч» для поляка: «Надеюсь, это было искренне»

Левандовски – о словах Месси про «Золотой мяч» для поляка: «Надеюсь, это было искренне»

7 декабря 2021, 08:53
10

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал слова форварда «ПСЖ» Лионеля Месси после вручения «Золотого мяча»-2021.

Аргентинец, выступая с победной речью со сцены, обратился к Левандовски: «France Football должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его».

«Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто слова», – сказал поляк.

  • В 2020 году «Золотой мяч» не вручали из-за пандемии коронавируса.
  • Левандовски занял 2-е место в голосовании за обладателя «Золотого мяча».
  • Месси выиграл 7-ю награду в карьере.

Источник: Sport.es
Германия. Бундеслига Франция. Лига 1 Бавария ПСЖ Месси Лионель Левандовски Роберт
Комментарии (10)
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SpartakMoskwa
1638858332
Конечно заявления великого игрока!!И ты Лева будешь скоро великом!!Не таким конечно как Криро и Месси)
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Soccerdealer63
1638860540
Роберт, даже не надейся! Когда-то Лео свои ЗМ зарабатывал игрой. Сегодня от этого барыги ждать откровенности ни на поле ни в словах не приходится. Мы всё видели: РЕЗУЛЬТАТЫ НАГРАЖДЕНИЯ ЗМ В ЭТОМ ГОДУ БЫЛИ ВСЕМ ИЗВЕСТНЫ ЗАРАНЕЕ! Лео должен был заранее от приза отказаться в твою пользу...И СТАЛ БЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ВЕЛИКИМ!!!! Неужели мы не знаем, как он мог играть??? Неужели именно от этого СЕДЬМОГО (!!!) приза зависит его реноме в глазах любителей футбола??? Месси был великим, а стал ..дешёвкой... Это - по человечески...А игрок он ...И НЫНСЕ НЕПЛОХОЙ)))
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Soccerdealer63
1638860891
На всякий случай: ниакто не обращал внимания на то, сколько БАБЛА И ЭНЕРГИИ Месси и Роналду вкладывают в "поддержку своего имиджа"??))) А теперь представьте, сколько бы они отхватили "золотых мячей", если бы кроме них из каждой рекламы на нас СТАКОЙ ЖЕ ЧАСТОТОЙ смотрели и другие "великие рожи" (Ибро, Левандовски, Погба, Канте, ...)? Кто сегодня из футболистов, включая ушедших из футбола, входит в первую пятёрку известности???? Пеле, Марадона, Месси, Роналду...и ... ??? БЕКХЕМ!!!!))))) Что? Бекхем великийигрок? Да нет, конечно же... Он - великий маркетолог и актёр!)))
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Вомбат
1638864800
Золотой мяч нынче стал таким же сомнительным призом, как Нобелевская премия мира. Левандовскому не стоит переживать из-за неполучения ЗМ, его и так не забудут.
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Derzkiy1
1638867897
Если бы отдал мяч и сказал я нефига не заслужил тут стоять в этом году, был бы респект и уважуха, а так ехидно стебанул его и ушёл с 7 мячем… Из всех сомнительных наград за всю историю, этот возглавил рейтинг, Месси просто воообще не грамму не заслужил, тот же Бензема сыграл лучше или Канте, не говоря от Левандовски который единогласным решением должен был забрать премию
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OlegMilleniumDaveBoiko198
1638873060
Левандовскому - Золотой мяч, Месси - Золотой дождь!!!
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Тазит
1638877314
Просто, он понимал что получает ЗМ незаслуженно, что практически крадёт его у поляка и поэтому решил как-то оправдаться... Месси, как "голубой воришка" из "12-ти стульев" - украл и покраснел...
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zigbert
1638882782
И мы надеемся Роберт.
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