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  • РПЛ. «Арсенал» вырвал волевую победу над «Химками» и покинул зону переходных матчей

РПЛ. «Арсенал» вырвал волевую победу над «Химками» и покинул зону переходных матчей

5 декабря 2021, 15:51
10

«Арсенал» в гостевом матче против «Химок» добыл волевую победу. В обоих голах туляков поучаствовал Кингс Кангва.

«Химки» остаются на последнем месте. «Арсенал» покинул зону переходных матчей.

У химчан после 17 туров две победы.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Химки – Арсенал (Тула) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Мирзов, 36 (с пенальти); 1:1 – Давиташвили, 61; 1:2 – Э. Кангва, 87.

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин (Сабович, 25), Филин (Трошечкин, 16), Дагерстол, Стойинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Адеми (Долгов, 13).

«Арсенал»: Коченков, Смольников (Беляев, 90), Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Давиташвили, Марков (Луценко, 77).

Предупреждения: Глушаков, 27; Идову, 32; Набиуллин, 85 – К. Кангва, 22; Чаушич, 83.

Удаления: Идову, 90+1 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Химки Арсенал
Комментарии (10)
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Иван Петров 1986
1638708754
Молодцы ! ! !
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владимир миронов
1638708935
Арсенал с волевой победой! Так держать!
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ySS
1638708974
Арсенал заслуженно победил! Химки стали на вылет...
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Игорь Тютюкин
1638709187
Трудовая, справедливая победа. "Арсенал", продолжай в том же духе!
Ответить
portero
1638709343
Божевич специалист по спасению команд... Дано ему спасать команды от вылета.
Ответить
житель СПб
1638710935
Арсенал - молодцы! Поздравления!
Ответить
Sancho010365
1638711318
Арсенал не удивляет, а начинает нас радовать. Молодцы!
Ответить
фанат джигурды
1638729014
Один Лантратов- в поле не воин.
Ответить
zigbert
1638732679
Даже пропустив мяч сумели отыграться и победить. Преимущество было за Арсеналом. Отсюда и закономерная победа.
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