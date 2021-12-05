РПЛ. «Арсенал» вырвал волевую победу над «Химками» и покинул зону переходных матчей

«Арсенал» в гостевом матче против «Химок» добыл волевую победу. В обоих голах туляков поучаствовал Кингс Кангва.

«Химки» остаются на последнем месте. «Арсенал» покинул зону переходных матчей.

У химчан после 17 туров две победы.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Химки – Арсенал (Тула) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Мирзов, 36 (с пенальти); 1:1 – Давиташвили, 61; 1:2 – Э. Кангва, 87.

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин (Сабович, 25), Филин (Трошечкин, 16), Дагерстол, Стойинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Адеми (Долгов, 13).

«Арсенал»: Коченков, Смольников (Беляев, 90), Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Давиташвили, Марков (Луценко, 77).

Предупреждения: Глушаков, 27; Идову, 32; Набиуллин, 85 – К. Кангва, 22; Чаушич, 83.

Удаления: Идову, 90+1 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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