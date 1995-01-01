Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    РПЛ. «Арсенал» вырвал волевую победу над «Химками» и покинул зону переходных матчей

    «Арсенал» в гостевом матче против «Химок» добыл волевую победу. В обоих голах туляков поучаствовал Кингс Кангва.

    «Химки» остаются на последнем месте. «Арсенал» покинул зону переходных матчей.

    У химчан после 17 туров две победы.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Химки – Арсенал (Тула) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мирзов, 36 (с пенальти); 1:1 – Давиташвили, 61; 1:2 – Э. Кангва, 87.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин (Сабович, 25), Филин (Трошечкин, 16), Дагерстол, Стойинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Адеми (Долгов, 13).

    «Арсенал»: Коченков, Смольников (Беляев, 90), Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Давиташвили, Марков (Луценко, 77).

    Предупреждения: Глушаков, 27; Идову, 32; Набиуллин, 85 – К. Кангва, 22; Чаушич, 83.

    Удаления: Идову, 90+1 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:51
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Sancho010365 1 час назад

      Арсенал не удивляет, а начинает нас радовать. Молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12892

      житель СПб 1 час назад

      Арсенал - молодцы! Поздравления!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54838

      portero 1 час назад

      Божевич специалист по спасению команд...
      Дано ему спасать команды от вылета.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Игорь Тютюкин 1 час назад

      Трудовая, справедливая победа. "Арсенал", продолжай в том же духе!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3686

      ySS 2 часа назад

      Арсенал заслуженно победил!
      Химки стали на вылет...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54838

      portero > ySS 1 час назад

      Химки и должны идти на вылет, руководство у них нехорошее, долги по зарплате имеются...
      Нижний с Химкам тоже на выход...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6787

      владимир миронов 2 часа назад

      Арсенал с волевой победой! Так держать!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3066

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Молодцы ! ! !

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91856
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru