РПЛ – о голе «Зенита» «Ростову»: «Что-то из «Убойного футбола»

Очередная страничка ненависти...
Пресс-служба РПЛ впечатлена голом полузащитника «Зенита» Клаудиньо в ворота «Ростова» в 17-м туре РПЛ (2:2). Мяч забит после скидки головой.
«Что-то из «Убойного футбола», – написала РПЛ.
- Клаудиньо в том матче оформил дубль.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- У Клаудиньо в сезоне чемпионата 11 матчей, 6 мячей, 2 голевых паса.
Ракицкий Кузяев КлаудиньоЧто-то из «Убойного футбола»#РПЛтопчик #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/D2oq0zhyPk— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 5, 2021