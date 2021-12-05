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    РПЛ – о голе «Зенита» «Ростову»: «Что-то из «Убойного футбола»

    Пресс-служба РПЛ впечатлена голом полузащитника «Зенита» Клаудиньо в ворота «Ростова» в 17-м туре РПЛ (2:2). Мяч забит после скидки головой.

    «Что-то из «Убойного футбола», – написала РПЛ.

    • Клаудиньо в том матче оформил дубль.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • У Клаудиньо в сезоне чемпионата 11 матчей, 6 мячей, 2 голевых паса.

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    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:39
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2844

      Блямба 59 минут назад

      Очередная страничка ненависти...

      2
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      Рейтинг: +47

      papa09 1 час назад

      Можно подумать Спартак лучше,все равно Зенит чемпион!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5986

      mamba9090909 1 час назад

      Удар с лёта, в девятку - красиво.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2262

      Play 1 час назад

      рпл уже по уши язык в ж*пу зениту засунула. Гол Комличенко ничем не хуже, но про него ни слова.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +177

      ДЫРЯВЫЕ 1 час назад

      Позор бзяниту и ихней питерско0дюковской мафии))))))

      2
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      Рейтинг: +12004

      Cleaner 2 часа назад

      Гол красавец! Лучший в РПЛ в этом сезоне однозначно!

      1
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      Рейтинг: +244

      Спартач80 > Cleaner 1 час назад

      Лизуха,ты язык свой конявый не стёрла?=))))

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      Рейтинг: +177

      ДЫРЯВЫЕ > Спартач80 1 час назад

      Он больше за ванючих топит,чем за коней)!!!

      0
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      Рейтинг: +177

      ДЫРЯВЫЕ 2 часа назад

      Позор продырявленному лазурному бомжарнику!!
      Страна смеется с флагмана обосанного!!!

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      Рейтинг: +468

      garet12222 > ДЫРЯВЫЕ 1 час назад

      Сразу чувствуется, что тебя дырявили часто и много, судя по твоим комментам. ты тролль и ********

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      Рейтинг: +177

      ДЫРЯВЫЕ > garet12222 1 час назад

      У тебя "ОЧКО" видать точно баклажанами продырявленное))))) ахахаха!!!! лол

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      Рейтинг: +14815

      paracetamol 2 часа назад

      Красивый гол, не поспоришь!

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      Рейтинг: +3678

      ySS 2 часа назад

      Гол Комличенко из более убойного футбола, если что...

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      Рейтинг: +468

      garet12222 > ySS 1 час назад

      оба гола были прекрасны.

      0
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      Рейтинг: +177

      ДЫРЯВЫЕ 2 часа назад

      Лизанули и тут бомжатнику ссаному

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