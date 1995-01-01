Примера. «Барселона» дома проиграла «Бетису», прервав серию из шести матчей без поражений

Барсе за счастье в ЛЕ играть... вряд ли смогут за рождественские праздники изменить ситуёвину. Сезон слили...
«Барселона» впервые проиграла при главном тренере Хави. В 16-м туре чемпионата Испании каталонцы уступили «Бетису».
«Барселона» прервала серию из шести матчей без поражений. У «Бетиса» пять побед подряд.
Севильцы поднялись на третье место. «Барселона» осталась седьмой, вне зоны еврокубков.
Испания. Примера. 16-й тур
Гол: 0:1 – Хуанми, 79.
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