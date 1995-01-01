Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Примера. «Барселона» дома проиграла «Бетису», прервав серию из шести матчей без поражений

    «Барселона» впервые проиграла при главном тренере Хави. В 16-м туре чемпионата Испании каталонцы уступили «Бетису».

    «Барселона» прервала серию из шести матчей без поражений. У «Бетиса» пять побед подряд.

    Севильцы поднялись на третье место. «Барселона» осталась седьмой, вне зоны еврокубков.

    Испания. Примера. 16-й тур

    Барселона – Бетис – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Хуанми, 79.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:10
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54812

      portero 3 минуты назад

      Барсе за счастье в ЛЕ играть... вряд ли смогут за рождественские праздники изменить ситуёвину. Сезон слили...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91777
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68279
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru