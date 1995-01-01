Ларссон рискует пропустить три оставшихся матча «Спартака» в этом году

Ларссону стало стыдно играть в свинарнике. гыгыгы
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил мышечную травму, сообщает «РБ-Спорт».
Он точно не сыграет сегодня с «Ахматом» в 17-м туре РПЛ.
Вероятно, швед также пропустит матчи с «Легией» (9 декабря) и «Сочи» (13 декабря).
- В текущем сезоне Ларссон забил 1 гол в 19 матчах.
- «Спартак» идет на 10-м месте в таблице РПЛ.
- В групповом этапе ЛЕ москвичи имеют шансы выйти в плей-офф.
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