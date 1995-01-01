Ларссон рискует пропустить три оставшихся матча «Спартака» в этом году

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил мышечную травму, сообщает «РБ-Спорт».

Он точно не сыграет сегодня с «Ахматом» в 17-м туре РПЛ.

Вероятно, швед также пропустит матчи с «Легией» (9 декабря) и «Сочи» (13 декабря).