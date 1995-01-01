Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Ларссон рискует пропустить три оставшихся матча «Спартака» в этом году

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил мышечную травму, сообщает «РБ-Спорт».

    Он точно не сыграет сегодня с «Ахматом» в 17-м туре РПЛ.

    Вероятно, швед также пропустит матчи с «Легией» (9 декабря) и «Сочи» (13 декабря).

    • В текущем сезоне Ларссон забил 1 гол в 19 матчах.
    • «Спартак» идет на 10-м месте в таблице РПЛ.
    • В групповом этапе ЛЕ москвичи имеют шансы выйти в плей-офф.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:36
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1702

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Ларссону стало стыдно играть в свинарнике. гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2280

      Челнинец 2 часа назад

      Что он есть что его нет, разницы не будет!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91777
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68279
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru