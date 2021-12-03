Непомнящий: «Дзюба и сам знает, что он хам. Почти конфликтный человек»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе. Они вместе работали в Томске, где игрок был в аренде.
«Мне повезло с Дзюбой, и ему повезло, что он оказался в Томске. Он хороший парень, но хам, от этого никуда не деться. Не стесняюсь об этом говорить, он и сам знает. Он почти конфликтный человек», – сказал Непомнящий.
- Дзюба был в «Томи» с 2009 по 2010 год, провел 34 матча РПЛ, забил 13 голов.
- Сейчас Дзюба лучший игрок сезона РПЛ по «гол+пас» (13).
- Непомнящий не тренирует с 2018 года.