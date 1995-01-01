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    Непомнящий: «Дзюба и сам знает, что он хам. Почти конфликтный человек»

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе. Они вместе работали в Томске, где игрок был в аренде.

    «Мне повезло с Дзюбой, и ему повезло, что он оказался в Томске. Он хороший парень, но хам, от этого никуда не деться. Не стесняюсь об этом говорить, он и сам знает. Он почти конфликтный человек», – сказал Непомнящий.

    • Дзюба был в «Томи» с 2009 по 2010 год, провел 34 матча РПЛ, забил 13 голов.
    • Сейчас Дзюба лучший игрок сезона РПЛ по «гол+пас» (13).
    • Непомнящий не тренирует с 2018 года.

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    Источник: ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»

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    Сегодня, 19:13
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +30133

      VVM1964 1 час назад

      Это не секрет и думаю Карпин подтвердит эту характеристику Дзюбе !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13065

      Hektor 84 1 час назад

      Хотел сказать шлюба еще то говно! Но Непомнящий решил не нагнетать)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10221

      alex1951 1 час назад

      Какие времена такие и ,,звездуны,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8623

      "supermax" 1 час назад

      а семёныч только только выказал свое доверие Непомнящему...

      4
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      Рейтинг: +30133

      VVM1964 > "supermax" 1 час назад

      " У меня доверие к этому тренеру абсолютное " ( Семенович ) . )))

      2
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      Рейтинг: +8623

      "supermax" > VVM1964 1 час назад

      именно...ахах

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3450

      general.lizyukov > "supermax" 15 минут назад

      семеныч - это кто?
      Непомнящий - один из двух пока ещё живых российских тренеров, достигших чего-либо

      0
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      Рейтинг: +132

      Гридень 1 час назад

      Хам, а ещё ананист-вуаерист

      6
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