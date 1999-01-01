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    Решение КДК по инциденту на матче ЦСКА – «Зенит» отложено: «Много вопросов не выяснено»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о рассмотрении инцидента на матче 16-го тура РПЛ ЦСКА«Зенит» (0:2).

    «Начали рассмотрение вопроса по матчу ЦСКА — «Зенит». В процессе заседания установили, что мы не имеем официального заключения от РПЛ, справки от МВД, заключения по системе видеонаблюдения. Также мы не имеем заключения по пиротехнике: каким образом такое количество пиротехники попало на стадион.

    Очень много вопросов не выяснено. Мы посчитали, что необходимо и заключение комитета РФС по безопасности. Заседание комитета по безопасности будет во вторник. Сегодня посчитали решение преждевременным. Перенесли заседание рассмотрения рапорта до представления результатов рассмотрения на комитете РФС по безопасности инцидентов по данному матчу.

    Когда у КДК будут все доказательства, тогда будет полное основание для объективного и правильного принятия решения. Заседание КДК будет 9 числа. Надеюсь, мы в полном объeме рассмотрим весь рапорт по этому матчу», – сообщил Григорьянц.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +166

      Болотные 20 минут назад

      А фаеры явно пронесли в своих очках светло-синие бомжарики (у них бо6атый опыт) и одолжили их коням.

      0
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      Рейтинг: +23089

      vladimir-7 25 минут назад

      Ну, что же, правильное решение, надо выяснить все обстоятельства
      случившегося и главное, найти организатора этих событий.

      0
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      Рейтинг: +396

      gunstilzit 30 минут назад

      Указания не было кого и как наказать?

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