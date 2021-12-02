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  • Решение КДК по инциденту на матче ЦСКА – «Зенит» отложено: «Много вопросов не выяснено»

Решение КДК по инциденту на матче ЦСКА – «Зенит» отложено: «Много вопросов не выяснено»

2 декабря 2021, 14:51
6

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о рассмотрении инцидента на матче 16-го тура РПЛ ЦСКА«Зенит» (0:2).

«Начали рассмотрение вопроса по матчу ЦСКА — «Зенит». В процессе заседания установили, что мы не имеем официального заключения от РПЛ, справки от МВД, заключения по системе видеонаблюдения. Также мы не имеем заключения по пиротехнике: каким образом такое количество пиротехники попало на стадион.

Очень много вопросов не выяснено. Мы посчитали, что необходимо и заключение комитета РФС по безопасности. Заседание комитета по безопасности будет во вторник. Сегодня посчитали решение преждевременным. Перенесли заседание рассмотрения рапорта до представления результатов рассмотрения на комитете РФС по безопасности инцидентов по данному матчу.

Когда у КДК будут все доказательства, тогда будет полное основание для объективного и правильного принятия решения. Заседание КДК будет 9 числа. Надеюсь, мы в полном объeме рассмотрим весь рапорт по этому матчу», – сообщил Григорьянц.

  • Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом».
  • После игры полиция задержала 408 зрителей.
  • 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

Фанаты «Спартака» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в матче с «Ахматом» на 19:22

«Спартак» – об акции фанатов: «Наши болельщики – лучшие. Обеспечим беспрепятственный выход со стадиона»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (6)
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gunstilzit
1638447640
Указания не было кого и как наказать?
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vladimir-7
1638447934
Ну, что же, правильное решение, надо выяснить все обстоятельства случившегося и главное, найти организатора этих событий.
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Добрый Бобер
1638452240
Что-то темнят ребята...
Ответить
paracetamol
1638462095
Так жгли пони-фрайеры файеры или нет? Какое еще нужно заключение, ара?
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Enter2006
1638472693
Глава КДК РФС - Артур Григорьянц. Президент РПЛ - Ашот Хачатурянц. "Весело и вкусно - МакДональдс"!
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