Головин не попал в основу на матч с «Анжером»

Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 16-го тура чемпионата Франции против «Анжера». Российский полузащитник Александр Головин остался в запасе.

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Якобс, Мартиньш, Лукас, Чуамени, Диоп, Фолланд, Боадю.

Встреча начнется в 21:00 по Москве.

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