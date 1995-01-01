Головин не попал в основу на матч с «Анжером»

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 16-го тура чемпионата Франции против «Анжера». Российский полузащитник Александр Головин остался в запасе.
«Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Якобс, Мартиньш, Лукас, Чуамени, Диоп, Фолланд, Боадю.
- Встреча начнется в 21:00 по Москве.
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