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    Головин не попал в основу на матч с «Анжером»

    Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 16-го тура чемпионата Франции против «Анжера». Российский полузащитник Александр Головин остался в запасе.

    «Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Якобс, Мартиньш, Лукас, Чуамени, Диоп, Фолланд, Боадю.

    • Встреча начнется в 21:00 по Москве.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      zafo53 27 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +1296

      Хейтер Аларм 35 минут назад

      головка в запасе, и монако сразу ведет с форой

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      Рейтинг: +2679

      Masteralex 2 часа назад

      зато выйдет на замену, сделает передачу и забьёт

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      Рейтинг: +215

      _-G-F-_ 2 часа назад

      Интересные в Монако эксперименты с составом конечно. И Бен Йеддер тоже не попал в основу.

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