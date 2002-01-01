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    Защитник «Арсенала» Габриэль отбился от грабителей в собственном гараже. Ему угрожали битой

    В августе на гараж защитника «Арсенала» Габриэля была совершена попытка нападения. Грабителей привлек автомобиль футболиста.

    Инцидент произошел, когда Габриэль вернулся из ночного клуба и парковал машину в гараже. Злоумышленники потребовали ключи, а также часы и мобильный телефон. Они угрожали бразильцу бейсбольной битой, но его это не смутило.

    Габриэль вступил в перепалку с грабителями, после чего те убежали.

    • «Арсенал» купил игрока в прошлом году у «Лилля» за 26 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ Габриэль провел 10 матчей, забил гол.
    • Завтра, 2 декабря, «Арсенал» встретится в АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +18776

      JTherry 16 минут назад

      три месяца ждали, чтобы опубликовать эту устаревшую "новость"...)

      0
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      Рейтинг: +1884

      ItalianFootball 30 минут назад

      В августе ?) А сейчас то рубрика - новости-старости ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +54706

      portero 1 час назад

      Перепалка Габриеля 45 калибра, была убедительней биты...

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