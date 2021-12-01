Защитник «Арсенала» Габриэль отбился от грабителей в собственном гараже. Ему угрожали битой

В августе на гараж защитника «Арсенала» Габриэля была совершена попытка нападения. Грабителей привлек автомобиль футболиста.
Инцидент произошел, когда Габриэль вернулся из ночного клуба и парковал машину в гараже. Злоумышленники потребовали ключи, а также часы и мобильный телефон. Они угрожали бразильцу бейсбольной битой, но его это не смутило.
Габриэль вступил в перепалку с грабителями, после чего те убежали.
- «Арсенал» купил игрока в прошлом году у «Лилля» за 26 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ Габриэль провел 10 матчей, забил гол.
- Завтра, 2 декабря, «Арсенал» встретится в АПЛ с «Манчестер Юнайтед».
Источник: Daily Mail