Беленов – после ничьей со «Спартаком»: «Еще раз убедился что VAR работает против бедных»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов высказался о матче 16-го тура РПЛ против «Спартака».

Итоговый счет встречи – 1:1.

Москвичи отыгрались благодаря голу с пенальти на 95-й минуте.

«Достойная игра. Жаль, что потеряли очки. Еще раз убедился что VAR работает против бедных. Спасибо всем, кто в холод пришел на стадион», – написал Беленов в инстаграме.

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