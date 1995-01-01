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    Беленов – после ничьей со «Спартаком»: «Еще раз убедился что VAR работает против бедных»

    Вратарь «Уфы» Александр Беленов высказался о матче 16-го тура РПЛ против «Спартака».

    • Итоговый счет встречи – 1:1.
    • Москвичи отыгрались благодаря голу с пенальти на 95-й минуте.

    «Достойная игра. Жаль, что потеряли очки. Еще раз убедился что VAR работает против бедных. Спасибо всем, кто в холод пришел на стадион», – написал Беленов в инстаграме.

    Глава «Уфы» – о Соболеве: «Вместе с пенальти надо ему вручить «Оскар» и еще ряд кинопремий»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Александра Беленова

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    Сегодня, 15:49
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3925

      R_a_i_n 5 минут назад

      Что-то все молчат, что в матче было два одинаковых момента, в одном удалили игрока, в другом поставили пеналь. Почему нету воя, что Рассказову ни за что дали вторую желтую??

      1
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      Рейтинг: +10537

      Вомбат 15 минут назад

      Во всем мире так. В абсолютно такой же ситуации в Мальме ихний ВАР сработал против бедного Мальме. А тут ВАР выступил против бедной Уфы. Вывод: ВАР -- главный классовый враг бедных команд. То, что ниже пишут про АПЛ -- фигня. В АПЛ бедных команд попросту нет, у самой бедной -- Норвича -- бюджет выше, чем у Зенита. Так что остается одно -- пролетарии всех стран, соединяйтесь! И долой ВАР!

      0
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      Рейтинг: +4829

      Semenycch 29 минут назад

      Английские СМИ очень хвалят ВАР в Англии, ошибок рефери стало в разы меньше, а значит меньше конфликтов. Этого не скажешь о России.

      0
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      Рейтинг: +11643

      NewLife 38 минут назад

      Не пойму, что плохого ВАР сделал пенсионерам.

      2
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      Рейтинг: +3704

      Бомбардиръ 1 час назад

      Конечно, ВАР бесполезная и дорогая штука.

      0
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      Рейтинг: +1842

      Niko 1 час назад

      далек от любви к спартаку и уж тем более к симулянту Соболеву, но пеналь то был чистый. За несколько минут до этого Рассказов получил вторую желтую ровно за такой же эпизод.

      1
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      Рейтинг: +20

      ДЫРЯВЫЕ 1 час назад

      Да уж! зенит это доказывает всем))

      5
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      Рейтинг: +12

      Аден 1 час назад

      Да Саша, стыдно и очень стыдно за бЗденит, за этот вонючий проект с его прикормленным адмресурсом и его ставленником в РПЛ дюковым.

      6
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      Рейтинг: +5630

      Добрый Бобер 1 час назад

      Ждём присвоения Беленову статуса иноагента...

      1
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      Рейтинг: +30668

      oyabun 1 час назад

      Вратарь Беленов хороший, один из лучших в нашем первенстве. Но вот не лез бы он с оценкой ВАР и судьи. И без него разберутся.

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