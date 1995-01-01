Беленов – после ничьей со «Спартаком»: «Еще раз убедился что VAR работает против бедных»

Что-то все молчат, что в матче было два одинаковых момента, в одном удалили игрока, в другом поставили пеналь. Почему нету воя, что Рассказову ни за что дали вторую желтую??
Вратарь «Уфы» Александр Беленов высказался о матче 16-го тура РПЛ против «Спартака».
- Итоговый счет встречи – 1:1.
- Москвичи отыгрались благодаря голу с пенальти на 95-й минуте.
«Достойная игра. Жаль, что потеряли очки. Еще раз убедился что VAR работает против бедных. Спасибо всем, кто в холод пришел на стадион», – написал Беленов в инстаграме.
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