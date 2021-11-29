«Уфа» и «Спартак» нанесли 2 удара в первом тайме. Это худший результат в РПЛ с 2019 года

«Уфа» сыграла вничью со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ (1:1).

В первые 45 минут игры команды нанесли в общей сложности два удара по воротам. Этой худший результат в первом тайме матча РПЛ с сентября 2019 года – тогда «Рубин» и «Уфа» нанесли один удар.

Матч «Уфа» – «Спартак» также стал вторым в нынешним сезоне РПЛ, в котором обе команды не нанесли ни одного удара в створ в первом тайме. Первым был матч «Спартак» – «Сочи» (1:2) в 6-м туре.