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    «Уфа» и «Спартак» нанесли 2 удара в первом тайме. Это худший результат в РПЛ с 2019 года

    «Уфа» принимает «Спартак» в 16-м туре РПЛ (0:0, второй тайм).

    В первые 45 минут игры команды нанесли в общей сложности два удара по воротам. Этой худший результат в первом тайме матча РПЛ с сентября 2019 года – тогда «Рубин» и «Уфа» нанесли один удар.

    Матч «Уфа» – «Спартак» также стал вторым в нынешним сезоне РПЛ, в котором обе команды не нанесли ни одного удара в створ в первом тайме. Первым был матч «Спартак» – «Сочи» (1:2) в 6-м туре.

    • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
    • «Уфа» занимает 12-ю строчку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +781

      qawzsexdr 3 минуты назад

      Это судья виноват

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