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  • «Уфа» и «Спартак» нанесли 2 удара в первом тайме. Это худший результат в РПЛ с 2019 года

«Уфа» и «Спартак» нанесли 2 удара в первом тайме. Это худший результат в РПЛ с 2019 года

29 ноября 2021, 18:24
4

«Уфа» сыграла вничью со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ (1:1).

В первые 45 минут игры команды нанесли в общей сложности два удара по воротам. Этой худший результат в первом тайме матча РПЛ с сентября 2019 года – тогда «Рубин» и «Уфа» нанесли один удар.

Матч «Уфа» – «Спартак» также стал вторым в нынешним сезоне РПЛ, в котором обе команды не нанесли ни одного удара в створ в первом тайме. Первым был матч «Спартак» – «Сочи» (1:2) в 6-м туре.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • «Уфа» занимает 12-ю строчку.

Источник: Opta
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа
Комментарии (4)
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qawzsexdr
1638201155
Это судья виноват
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Fusballer
1638201729
Это п...ц, а не игра! В атаке практически полный ноль. В защите - проходной двор. Полузащиты как не было, так и нет.
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Старикан
1638205828
Что-то сдаётся, что это не последнее достижение Спартака в этом горе-сезоне...
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