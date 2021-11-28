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  • Глава «Уфы»: «Агаларов не уйдет из клуба в ближайшем будущем»

Глава «Уфы»: «Агаларов не уйдет из клуба в ближайшем будущем»

28 ноября 2021, 20:50
5

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов дал понять, что форвард Гамид Агаларов продолжит играть за клуб.

– Интерес к нему действительно большой. Но пока ни сам игрок не настроен уходить, ни мы не готовы с ним расставаться. Ему надо еще поработать и доказать, что это не временная история, как пишут многие ваши коллеги. Здесь у него очень хорошая история, его поддерживают тренер, команда, руководство. У него будет еще большой прогресс. Так что в ближайшем будущем он не уйдет.

– Ближайшее будущее – понятие растяжимое. Зимнее трансферное окно к нему относится?

– Надеюсь, что в ближайшее трансферное окно он не уйдет.

  • Агаларов забил 13 голов в нынешнем розыгрыше РПЛ. Он лидирует в гонке бомбардиров.
  • Рыночная цена нападающего – 1,2 млн евро.

Глава «Уфы»: «Поступающие по Агаларову предложения недостойны лучшего нападающего России»

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа Агаларов Гамид
Комментарии (5)
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paracetamol
1638127207
Дави свиней, Уфа!
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Форвард 79
1638127303
Надеюсь, что уйдет! Футболист должен развиввться, а не стоять на месте
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Garrincha58
1638132828
вместо Дзюбы было бы неплохо, а вместо Азмуна Кассьерру и нападение было бы неплохим
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Жентус
1638143301
Нашли звезду мирового масштаба. Продайте какому-нибудь аутсайдеру топ 4 чемпионатов и пусть радуется, что играет на высшем уровне. А там, может и заметит середняк какой-нибудь. В противном случае, будет мариноваться в нашем котле, пока не перегорит, в России нет развития и футбола.
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ySS
1638150969
Что так, газпром ничего не предлагал? Значит за 50 тыщ рублей возьмут)
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