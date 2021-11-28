Глава «Уфы»: «Агаларов не уйдет из клуба в ближайшем будущем»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов дал понять, что форвард Гамид Агаларов продолжит играть за клуб.
– Интерес к нему действительно большой. Но пока ни сам игрок не настроен уходить, ни мы не готовы с ним расставаться. Ему надо еще поработать и доказать, что это не временная история, как пишут многие ваши коллеги. Здесь у него очень хорошая история, его поддерживают тренер, команда, руководство. У него будет еще большой прогресс. Так что в ближайшем будущем он не уйдет.
– Ближайшее будущее – понятие растяжимое. Зимнее трансферное окно к нему относится?
– Надеюсь, что в ближайшее трансферное окно он не уйдет.
- Агаларов забил 13 голов в нынешнем розыгрыше РПЛ. Он лидирует в гонке бомбардиров.
- Рыночная цена нападающего – 1,2 млн евро.
Глава «Уфы»: «Поступающие по Агаларову предложения недостойны лучшего нападающего России»
Источник: «РБ Спорт»