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    Глава «Уфы»: «Агаларов не уйдет из клуба в ближайшем будущем»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов дал понять, что форвард Гамид Агаларов продолжит играть за клуб.

    – Интерес к нему действительно большой. Но пока ни сам игрок не настроен уходить, ни мы не готовы с ним расставаться. Ему надо еще поработать и доказать, что это не временная история, как пишут многие ваши коллеги. Здесь у него очень хорошая история, его поддерживают тренер, команда, руководство. У него будет еще большой прогресс. Так что в ближайшем будущем он не уйдет.

    – Ближайшее будущее – понятие растяжимое. Зимнее трансферное окно к нему относится?

    – Надеюсь, что в ближайшее трансферное окно он не уйдет.

    • Агаларов забил 13 голов в нынешнем розыгрыше РПЛ. Он лидирует в гонке бомбардиров.
    • Рыночная цена нападающего – 1,2 млн евро.

    Глава «Уфы»: «Поступающие по Агаларову предложения недостойны лучшего нападающего России»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      Форвард 79 46 минут назад

      Надеюсь, что уйдет! Футболист должен развиввться, а не стоять на месте

      0
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      Рейтинг: +14656

      paracetamol 47 минут назад

      Дави свиней, Уфа!

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