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    Эмери: «Судья повлиял на результат матча с «Барселоной». Я не чувствую уважения, мне больно»

    Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери выступил с критикой судейства матча чемпионата Испании против «Барселоны» (1:3). По его мнению, в ворота каталонцев ошибочно не назначили пенальти.

    «Почему не ставится такой 11-метровый? Такие решения судьи не имеют оправдания. Я не чувствую уважения, мне больно. Рефери повлиял на результат матча. «Барселона» теперь может думать, что у нее больше власти, чем у других», – сказал Эмери.

    • Победный мяч гости забили на 88-й минуте.
    • Это 2-я подряд победа «Барселоны» в Примере при Хави.
    • Каталонцы идут в таблице 7-ми.

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    Источник: COPE

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