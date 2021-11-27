Эмери: «Судья повлиял на результат матча с «Барселоной». Я не чувствую уважения, мне больно»

Судьи тащат барсуков
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери выступил с критикой судейства матча чемпионата Испании против «Барселоны» (1:3). По его мнению, в ворота каталонцев ошибочно не назначили пенальти.
«Почему не ставится такой 11-метровый? Такие решения судьи не имеют оправдания. Я не чувствую уважения, мне больно. Рефери повлиял на результат матча. «Барселона» теперь может думать, что у нее больше власти, чем у других», – сказал Эмери.
- Победный мяч гости забили на 88-й минуте.
- Это 2-я подряд победа «Барселоны» в Примере при Хави.
- Каталонцы идут в таблице 7-ми.
Тренер вратарей «Барселоны» после матча повздорил с представителем «Вильярреала», их разнимала полиция
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