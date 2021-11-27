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  • Mirror: Рангник будет зарабатывать в «МЮ» вдвое больше, чем в «Локомотиве»

Mirror: Рангник будет зарабатывать в «МЮ» вдвое больше, чем в «Локомотиве»

27 ноября 2021, 14:59
8

Стало известно, сколько будет зарабатывать Ральф Рангник после перехода в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб в два раза увеличит зарплату специалиста – с 3,8 до 7,6 миллиона фунтов в год.

При этом «МЮ» не придется выплачивать «Локомотиву» компенсацию за уход немца, как и сообщалось ранее.

  • Ожидается, что Рангник будет тренировать «Юнайтед» до конца сезона.
  • Он заменит уволенного Уле-Гуннара Сульшера.
  • Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Локомотив Рангник Ральф
Комментарии (8)
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Блямба
1638014686
Видимо там чаевые больше и тамбур для курящих побогаче..
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DOCTOR PENALTY
1638015505
А то, что помимо кассы ему заходит в Локо посчитали?
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Антибиотик
1638015698
Цорн всю неустойку себе в карман взял? Никогда не поверю, что клуб отпустил немца по доброй воле при действующем контракте.
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vladimir-7
1638016327
Бабло для немцев действует сильнее, чем на кого-либо, вон Цорн второй заход в Россию сделал и Рангник летом повторит.
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rash1959
1638021698
Так трындели, что он без контракта служит. оказывается бабла поднял хорошо. Вопрос к налоговой, а налоги уплачены?
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jek718875
1638023072
Вещует моё робкое сердце,МЮ к лету вылетит в ЧЕМПИОНШИП
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Vitaga
1638057869
очередной пример неэффективного управления очередного российского клуба.эти немцы профи в обувании полудурков мажоров пристроившихся рулить футболом в РЖД да и не только там
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