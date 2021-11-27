Mirror: Рангник будет зарабатывать в «МЮ» вдвое больше, чем в «Локомотиве»

Стало известно, сколько будет зарабатывать Ральф Рангник после перехода в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб в два раза увеличит зарплату специалиста – с 3,8 до 7,6 миллиона фунтов в год.
При этом «МЮ» не придется выплачивать «Локомотиву» компенсацию за уход немца, как и сообщалось ранее.
- Ожидается, что Рангник будет тренировать «Юнайтед» до конца сезона.
- Он заменит уволенного Уле-Гуннара Сульшера.
- Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.
Источник: Mirror