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    Mirror: Рангник будет зарабатывать в «МЮ» вдвое больше, чем в «Локомотиве»

    Стало известно, сколько будет зарабатывать Ральф Рангник после перехода в «Манчестер Юнайтед».

    Английский клуб в два раза увеличит зарплату специалиста – с 3,8 до 7,6 миллиона фунтов в год.

    При этом «МЮ» не придется выплачивать «Локомотиву» компенсацию за уход немца, как и сообщалось ранее.

    • Ожидается, что Рангник будет тренировать «Юнайтед» до конца сезона.
    • Он заменит уволенного Уле-Гуннара Сульшера.
    • Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4638

      rash1959 4 минуты назад

      Так трындели, что он без контракта служит. оказывается бабла поднял хорошо. Вопрос к налоговой, а налоги уплачены?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23006

      vladimir-7 1 час назад

      Бабло для немцев действует сильнее, чем на кого-либо, вон Цорн
      второй заход в Россию сделал и Рангник летом повторит.

      0
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      Рейтинг: +6559

      Антибиотик 1 час назад

      Цорн всю неустойку себе в карман взял? Никогда не поверю, что клуб отпустил немца по доброй воле при действующем контракте.

      0
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      Рейтинг: +21758

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А то, что помимо кассы ему заходит в Локо посчитали?

      2
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      Рейтинг: +2590

      Блямба 2 часа назад

      Видимо там чаевые больше и тамбур для курящих побогаче..

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