Mirror: Рангник будет зарабатывать в «МЮ» вдвое больше, чем в «Локомотиве»

Стало известно, сколько будет зарабатывать Ральф Рангник после перехода в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб в два раза увеличит зарплату специалиста – с 3,8 до 7,6 миллиона фунтов в год.

При этом «МЮ» не придется выплачивать «Локомотиву» компенсацию за уход немца, как и сообщалось ранее.