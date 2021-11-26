Джикия получил смокинг и шарж за «Джентльмена года»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия получил традиционные награды за премию «Джентльмен года». Игроку вручили смокинг и шарж.
«Абсолютно заслуженно! Поздравляем, кэп», – написал «Спартак».
- 2-е место в голосовании на «Джентльмена года» занял Игорь Дивеев, 3-е – Матвей Сафонов.
- Джикия – капитан сборной России (был им в последнем матче).
- В прошлом году «Джентльменом года» стал Марио Фернандес.
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Источник: твиттер «Спартака»