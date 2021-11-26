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    Джикия получил смокинг и шарж за «Джентльмена года»

    Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия получил традиционные награды за премию «Джентльмен года». Игроку вручили смокинг и шарж.

    «Абсолютно заслуженно! Поздравляем, кэп», – написал «Спартак».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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