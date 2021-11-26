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    Агент Захаряна: «У меня нет информации об интересе «Эвертона»

    Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, отреагировал на новость о желании «Эвертона» купить его клиента.

    «У меня нет такой информации. Может быть, в «Динамо» обращались, но к нам – нет. Все возможно, но ко мне напрямую клубы из Европы не обращались.

    Готов ли Арсен уехать? Ему необходимо ехать, он должен играть в Европе, это однозначно. Но это его решение – какое примет, такое и будет. Любому футболисту надо ехать за границу, если есть предложение», – сказал агент.

    • Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 15 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3718

      R_a_i_n 1 час назад

      более того у Эвертона тоже нет информации об интересе к Захаряну

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      Рейтинг: +22985

      vladimir-7 1 час назад

      А зачем к тебе обращаться, необходимую информацию они получат
      прямо от клуба и предварительно переговорят о сумме продажи, а
      вот когда пойдет конкретный разговор с игроком, то ты и начнешь подключаться вместе с папашей.

      0
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      Рейтинг: +489

      alefreddy 2 часа назад

      очередная утка

      0
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      Рейтинг: +22985

      vladimir-7 > alefreddy 1 час назад

      По Захаряну уже были утки?

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