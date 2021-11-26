Агент Захаряна: «У меня нет информации об интересе «Эвертона»

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, отреагировал на новость о желании «Эвертона» купить его клиента.
«У меня нет такой информации. Может быть, в «Динамо» обращались, но к нам – нет. Все возможно, но ко мне напрямую клубы из Европы не обращались.
Готов ли Арсен уехать? Ему необходимо ехать, он должен играть в Европе, это однозначно. Но это его решение – какое примет, такое и будет. Любому футболисту надо ехать за границу, если есть предложение», – сказал агент.
- Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 15 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
Источник: Sport24