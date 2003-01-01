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    Шевченко хочет видеть в «Дженоа» Ярмоленко

    Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассчитывает усилить состав команды новым вингером.

    Во время зимнего трансферного окна итальянский клуб предпримет попытку подписать Андрея Ярмоленко из «Вест Хэма».

    Переговоры между сторонами о потенциальном переходе 32-летнего украинца уже стартовали.

    • В текущем сезоне Ярмоленко забил 1 гол и сделал 1 ассист в 14 матчах.
    • Его контракт с «Вест Хэмом» истекает в июне 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +163

      v.v.navashinsky 1 час назад

      Смотрел недавно первую игру "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко.Пока слабенькая команда,надо работать,нужно усиление,думаю Андрей Ярмоленко подошел бы этой команде.Он уже возрастной,и АПЛ ему не по силам.А в "Дженоа"возможно будет постоянно получать игровое время,и начнет забивать.Андрей Шевченко правильно сделал,что не стал начинать работать в сильном клубе,а стал тренером скромного"Дженоа".А дальше время покажет.

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