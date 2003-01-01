Шевченко хочет видеть в «Дженоа» Ярмоленко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассчитывает усилить состав команды новым вингером.

Во время зимнего трансферного окна итальянский клуб предпримет попытку подписать Андрея Ярмоленко из «Вест Хэма».

Переговоры между сторонами о потенциальном переходе 32-летнего украинца уже стартовали.