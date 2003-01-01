Шевченко хочет видеть в «Дженоа» Ярмоленко

Смотрел недавно первую игру "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко.Пока слабенькая команда,надо работать,нужно усиление,думаю Андрей Ярмоленко подошел бы этой команде.Он уже возрастной,и АПЛ ему не по силам.А в "Дженоа"возможно будет постоянно получать игровое время,и начнет забивать.Андрей Шевченко правильно сделал,что не стал начинать работать в сильном клубе,а стал тренером скромного"Дженоа".А дальше время покажет.
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассчитывает усилить состав команды новым вингером.
Во время зимнего трансферного окна итальянский клуб предпримет попытку подписать Андрея Ярмоленко из «Вест Хэма».
Переговоры между сторонами о потенциальном переходе 32-летнего украинца уже стартовали.
- В текущем сезоне Ярмоленко забил 1 гол и сделал 1 ассист в 14 матчах.
- Его контракт с «Вест Хэмом» истекает в июне 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
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