Президент «Урала»: «Мы никогда не откажемся от Кокорина. Сможем предложить хороший контракт»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб из Екатеринбурга готов подписать контракт с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.
Сегодня стало известно, что 30-летний россиянин может зимой перейти в российский или катарский клуб.
– «Урал» испытывает в этом сезоне проблемы с результативностью. Вы бы хотели видеть Кокорина в «Урале»?
– Даже когда у Саши были проблемы в жизни, я еще тогда ему сказал, что готов рассматривать его как нападающего в клубе. Я его считаю хорошим нападающим. Если такая возможность будет, мы никогда не откажемся.
– Смог бы Кокорин сыграться с Бикфалви?
– Что я считаю – никому не интересно. Все будет решать главный тренер. Я не влияю на тренерский процесс.
– Потянет ли «Урал» контракт Кокорина?
– Смотря, какой у него контракт сейчас. Уровень зарплаты Саши, который у него был в «Зените», конечно, не потянет. Хороший контракт сможем предложить, но не такие деньги, которые были у него в «Фиорентине».
- В этом сезоне Кокорин провел 3 матча, результативными действиями не отличался.
- Он не выходит на поле с 3 октября.
- Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
- Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.