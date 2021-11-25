Президент «Урала»: «Мы никогда не откажемся от Кокорина. Сможем предложить хороший контракт»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб из Екатеринбурга готов подписать контракт с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.

Сегодня стало известно, что 30-летний россиянин может зимой перейти в российский или катарский клуб.

– «Урал» испытывает в этом сезоне проблемы с результативностью. Вы бы хотели видеть Кокорина в «Урале»?

– Даже когда у Саши были проблемы в жизни, я еще тогда ему сказал, что готов рассматривать его как нападающего в клубе. Я его считаю хорошим нападающим. Если такая возможность будет, мы никогда не откажемся.

– Смог бы Кокорин сыграться с Бикфалви?

– Что я считаю – никому не интересно. Все будет решать главный тренер. Я не влияю на тренерский процесс.

– Потянет ли «Урал» контракт Кокорина?

– Смотря, какой у него контракт сейчас. Уровень зарплаты Саши, который у него был в «Зените», конечно, не потянет. Хороший контракт сможем предложить, но не такие деньги, которые были у него в «Фиорентине».