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  • Президент «Урала»: «Мы никогда не откажемся от Кокорина. Сможем предложить хороший контракт»

Президент «Урала»: «Мы никогда не откажемся от Кокорина. Сможем предложить хороший контракт»

25 ноября 2021, 14:40
8

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб из Екатеринбурга готов подписать контракт с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.

Сегодня стало известно, что 30-летний россиянин может зимой перейти в российский или катарский клуб.

– «Урал» испытывает в этом сезоне проблемы с результативностью. Вы бы хотели видеть Кокорина в «Урале»?

– Даже когда у Саши были проблемы в жизни, я еще тогда ему сказал, что готов рассматривать его как нападающего в клубе. Я его считаю хорошим нападающим. Если такая возможность будет, мы никогда не откажемся.

– Смог бы Кокорин сыграться с Бикфалви?

– Что я считаю – никому не интересно. Все будет решать главный тренер. Я не влияю на тренерский процесс.

– Потянет ли «Урал» контракт Кокорина?

– Смотря, какой у него контракт сейчас. Уровень зарплаты Саши, который у него был в «Зените», конечно, не потянет. Хороший контракт сможем предложить, но не такие деньги, которые были у него в «Фиорентине».

  • В этом сезоне Кокорин провел 3 матча, результативными действиями не отличался.
  • Он не выходит на поле с 3 октября.
  • Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
  • Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

Источник: «СДЗД»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Урал Фиорентина Кокорин Александр Иванов Григорий
Комментарии (8)
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Oldtrafford83
1637842397
Боюсь Сашке сложно будет поменять Флоренцию на Екатеринбург))
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portero
1637845326
Вот только Кока денег много хочет, не потяните. Хотя теперь его никто кроме вас и не возьмёт...
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Fusballer
1637845773
10 тысяч рублей в месяц и то много для такого тунеядца.
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paracetamol
1637856429
Кока спит и видит, как хорошо ему будет в Урале. Ты зачем, Иванов, Ильина и Эй Кефира изгнал?
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Plyash
1637872618
Это Кокор должен доплачивать Уралу за оказанное доверие к себе,и только тогда выпускать его на поле.
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Hektor 84
1637950941
За бюджетное бабло вы прям на все готовы
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Каратель помойников
1638076023
сразу видно,тут пилят хорошо бюджетные деньги
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