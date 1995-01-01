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    Президент «Урала»: «Мы никогда не откажемся от Кокорина. Сможем предложить хороший контракт»

    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб из Екатеринбурга готов подписать контракт с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.

    Сегодня стало известно, что 30-летний россиянин может зимой перейти в российский или катарский клуб.

    – «Урал» испытывает в этом сезоне проблемы с результативностью. Вы бы хотели видеть Кокорина в «Урале»?

    – Даже когда у Саши были проблемы в жизни, я еще тогда ему сказал, что готов рассматривать его как нападающего в клубе. Я его считаю хорошим нападающим. Если такая возможность будет, мы никогда не откажемся.

    – Смог бы Кокорин сыграться с Бикфалви?

    – Что я считаю – никому не интересно. Все будет решать главный тренер. Я не влияю на тренерский процесс.

    – Потянет ли «Урал» контракт Кокорина?

    – Смотря, какой у него контракт сейчас. Уровень зарплаты Саши, который у него был в «Зените», конечно, не потянет. Хороший контракт сможем предложить, но не такие деньги, которые были у него в «Фиорентине».

    • В этом сезоне Кокорин провел 3 матча, результативными действиями не отличался.
    • Он не выходит на поле с 3 октября.
    • Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
    • Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: «СДЗД»

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    Сегодня, 14:40
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11693

      Cleaner 4 минуты назад

      Если умножите ваш хороший контракт на ДЕСЯТЬ, то Кокорин согласится приехать в Урал и посидеть пару сезонов на скамейке. А умножите на ПЯТЬДЕСЯТ, так он еще и по полю походит!

      А у Уральского Президента Иванова кукуха едет с ускорением!..)

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      Рейтинг: +10258

      Fusballer 59 минут назад

      10 тысяч рублей в месяц и то много для такого тунеядца.

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      Рейтинг: +54516

      portero 1 час назад

      Вот только Кока денег много хочет, не потяните. Хотя теперь его никто кроме вас и не возьмёт...

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      Рейтинг: +3643

      Oldtrafford83 1 час назад

      Боюсь Сашке сложно будет поменять Флоренцию на Екатеринбург))

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      Рейтинг: +54516

      portero > Oldtrafford83 1 час назад

      По кабакам можно и там сидеть, конечно на свежем воздухе уже холодно, не средиземное море.

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      Рейтинг: +8533

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Главное в этой трепотне последний абзац , всё остальное лирика.

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