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  • Рангник хочет продолжить развивать проект в «Локомотиве». Ему не интересна работа в «МЮ»

Рангник хочет продолжить развивать проект в «Локомотиве». Ему не интересна работа в «МЮ»

24 ноября 2021, 17:43
7

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник не собирается становиться тренером «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Bild Тоби Альтшаффля, 63-летний немец опасается большого влияния семьи Глейзеров в клубе и считает, что не является приоритетным вариантом «МЮ».

Кроме того, Рангник хочет продолжить развивать свой проект в «Локомотиве».

  • Рангник работает в «Локомотиве» с лета.
  • При нем пост главного тренера клуба покинул Марко Николич.

Источник: твиттер журналиста Тоби Альтшаффля

Журналист издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 17,8 тысяч подписчиков.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Локомотив Рангник Ральф
Комментарии (7)
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Frankfurt Am Main
1637766527
Там не прокатит разворачивать тёмные делишки как в ЛОКО
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серега кашин
1637766621
да просто не завут его туда вот и все
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fhnv
1637767469
У Е Б О К ваш Рангник ! При Николиче через год в европе все знали бы про Локомотив
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vladimir-7
1637776982
Рангнику в МЮ дали, мягко говоря, по попе и он получил пинка.
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portero
1637788456
Воровать не дадут или как там бизнес делать, купить продать процентик взять...
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Князев
1637796570
Нахрена ты нам нужен? Вали в свою Германию или к наглосаксам!!!
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