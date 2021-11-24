Рангник хочет продолжить развивать проект в «Локомотиве». Ему не интересна работа в «МЮ»

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник не собирается становиться тренером «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста Bild Тоби Альтшаффля, 63-летний немец опасается большого влияния семьи Глейзеров в клубе и считает, что не является приоритетным вариантом «МЮ».
Кроме того, Рангник хочет продолжить развивать свой проект в «Локомотиве».
- Рангник работает в «Локомотиве» с лета.
- При нем пост главного тренера клуба покинул Марко Николич.
Источник: твиттер журналиста Тоби Альтшаффля
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