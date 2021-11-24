Рангник хочет продолжить развивать проект в «Локомотиве». Ему не интересна работа в «МЮ»

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник не собирается становиться тренером «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Bild Тоби Альтшаффля, 63-летний немец опасается большого влияния семьи Глейзеров в клубе и считает, что не является приоритетным вариантом «МЮ».

Кроме того, Рангник хочет продолжить развивать свой проект в «Локомотиве».