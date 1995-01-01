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    Рангник хочет продолжить развивать проект в «Локомотиве». Ему не интересна работа в «МЮ»

    Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник не собирается становиться тренером «Манчестер Юнайтед».

    По информации журналиста Bild Тоби Альтшаффля, 63-летний немец опасается большого влияния семьи Глейзеров в клубе и считает, что не является приоритетным вариантом «МЮ».

    Кроме того, Рангник хочет продолжить развивать свой проект в «Локомотиве».

    • Рангник работает в «Локомотиве» с лета.
    • При нем пост главного тренера клуба покинул Марко Николич.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер журналиста Тоби Альтшаффля

    Журналист издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 17,8 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +985

      fhnv 53 минуты назад

      У Е Б О К ваш Рангник ! При Николиче через год в европе все знали бы про Локомотив

      0
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      Рейтинг: +2785

      Красногорск_Фан > fhnv 38 минут назад

      Вы больны . николичь слил все решающие матчи . все. До единого.

      0
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      Рейтинг: +6692

      серега кашин 1 час назад

      да просто не завут его туда вот и все

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      Рейтинг: +1190

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Там не прокатит разворачивать тёмные делишки как в ЛОКО

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