Лига чемпионов. Гол Роналду в ворота «Вильярреала» вывел «МЮ» в 1/8 финала

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Победный гол на 78-й минуте забил Криштиану Роналду. Португалец забил во всех матчах этой ЛЧ – в пяти играх у него шесть голов.

«МЮ» за тур до конца группового этапа обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ. Команда сыграет в 1/8 финала впервые с сезона-2018/19.

Матч с «Вильярреалом» стал первым для английского клуба после ухода Уле-Гуннара Сульшера.

Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур

Вильярреал (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Роналду, 78; 0:2 – Санчо, 90.

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