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    Лига чемпионов. Гол Роналду в ворота «Вильярреала» вывел «МЮ» в 1/8 финала

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Победный гол на 78-й минуте забил Криштиану Роналду. Португалец забил во всех матчах этой ЛЧ – в пяти играх у него шесть голов.

    «МЮ» за тур до конца группового этапа обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ. Команда сыграет в 1/8 финала впервые с сезона-2018/19.

    Матч с «Вильярреалом» стал первым для английского клуба после ухода Уле-Гуннара Сульшера.

    Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур

    Вильярреал (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Роналду, 78; 0:2 – Санчо, 90.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +315

      egor tikhonov 11 минут назад

      победил Де Хея. выход Бруну бесподобен...СМОТРЕЛ НАСЛАЖДАЛСЯ ЕГО ПЕРЕДАЧАМИ

      0
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      Рейтинг: +6671

      серега кашин 18 минут назад

      криш есть криш- умеет оказаться там где нужно

      1
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      Рейтинг: +2768

      Красногорск_Фан 46 минут назад

      #суперПаВСноваГрустит интересная игра, яркая развязка. В лч Манчестер играет лучше апл. И Роналду играет эффективно практически каждый матч

      2
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      Рейтинг: +12967

      Skull_Boy 56 минут назад

      Там не гол Роналду вывел команду дальше, а выход Бруно и как показывают последние матчи полный л_х ваш Роналду

      0
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      Рейтинг: +202

      Вот оно чё Михалыч > Skull_Boy 49 минут назад

      Фу фу...Динаркой воняет ))

      0
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      Рейтинг: +2768

      Красногорск_Фан > Skull_Boy 46 минут назад

      А земля плоская только натянута на шар

      1
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      Рейтинг: +202

      Вот оно чё Михалыч 58 минут назад

      По ходу Криш опять какой то рекорд заточил...

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