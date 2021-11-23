Лига чемпионов. Гол Роналду в ворота «Вильярреала» вывел «МЮ» в 1/8 финала

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Победный гол на 78-й минуте забил Криштиану Роналду. Португалец забил во всех матчах этой ЛЧ – в пяти играх у него шесть голов.
«МЮ» за тур до конца группового этапа обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ. Команда сыграет в 1/8 финала впервые с сезона-2018/19.
Матч с «Вильярреалом» стал первым для английского клуба после ухода Уле-Гуннара Сульшера.
Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур
Вильярреал (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Роналду, 78; 0:2 – Санчо, 90.
Турнирные таблицы Лиги чемпионов
Источник: Бомбардир.ру