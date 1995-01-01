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    Игнатьев: «Не считаю ошибкой переход из «Краснодара» в «Рубин»

    Форвард «Рубина» Иван Игнатьев высказался о своем трансфере из «Краснодара» в казанский клуб.

    «Ошибкой не считаю, считаю жизненным опытом! Который в дальнейшем, я уверен, мне поможет! В понимании разных ситуаций и в принятии дальнейших решений», – написал футболист в сторис инстаграма.

    • 22-летний Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
    • В декабре 2019 года нападающего продали в «Рубин» за 7 миллионов евро.
    • С тех пор он забил 3 гола в 38 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Ивана Игнатьева

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +567

      Форвард 79 26 секунд назад

      (Ошибкой не считаю, считаю жизненным опытом! Который в дальнейшем, я уверен, мне поможет! В понимании разных ситуаций и в принятии дальнейших решений)
      Наступание на грабли это тоже опыт)))

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      Рейтинг: +21695

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Только вот Рубин считает ошибкой, что позвал тебя. (((

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