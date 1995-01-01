Игнатьев: «Не считаю ошибкой переход из «Краснодара» в «Рубин»

(Ошибкой не считаю, считаю жизненным опытом! Который в дальнейшем, я уверен, мне поможет! В понимании разных ситуаций и в принятии дальнейших решений)
Наступание на грабли это тоже опыт)))
Форвард «Рубина» Иван Игнатьев высказался о своем трансфере из «Краснодара» в казанский клуб.
«Ошибкой не считаю, считаю жизненным опытом! Который в дальнейшем, я уверен, мне поможет! В понимании разных ситуаций и в принятии дальнейших решений», – написал футболист в сторис инстаграма.
- 22-летний Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
- В декабре 2019 года нападающего продали в «Рубин» за 7 миллионов евро.
- С тех пор он забил 3 гола в 38 матчах.