Игнатьев: «Не считаю ошибкой переход из «Краснодара» в «Рубин»

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев высказался о своем трансфере из «Краснодара» в казанский клуб.

«Ошибкой не считаю, считаю жизненным опытом! Который в дальнейшем, я уверен, мне поможет! В понимании разных ситуаций и в принятии дальнейших решений», – написал футболист в сторис инстаграма.