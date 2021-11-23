«Матч ТВ»: Галицкий обсуждал с Мхитаряном переход в «Краснодар». Игрок вежливо отказал

«Краснодар» интересуется полузащитником «Ромы» Генрихом Мхитаряном.

По информации «Матч ТВ», владелец клуба Сергей Галицкий лично звонил 32-летнему армянину, который может уйти из «Ромы» бесплатно этой зимой из-за вновь возникшего конфликта с Жозе Моуринью.

В контракте Мхитаряна с римским клубом есть договоренность, согласно которой игрок может уйти в другую команду без компенсации.

В разговоре с Галицким Мхитарян вежливо отказался от перехода в «Краснодар». Армянин намерен остаться в Европе по семейным обстоятельствам: у него растет маленький ребенок, поэтому семья не хочет далеко переезжать.

Мхитаряном также интересовался «Зенит», но клуб получил отказ. «Спартак» не рассматривает приобретение игрока в зимнее трансферное окно.