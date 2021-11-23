«Матч ТВ»: Галицкий обсуждал с Мхитаряном переход в «Краснодар». Игрок вежливо отказал

«Краснодар» интересуется полузащитником «Ромы» Генрихом Мхитаряном.
По информации «Матч ТВ», владелец клуба Сергей Галицкий лично звонил 32-летнему армянину, который может уйти из «Ромы» бесплатно этой зимой из-за вновь возникшего конфликта с Жозе Моуринью.
В контракте Мхитаряна с римским клубом есть договоренность, согласно которой игрок может уйти в другую команду без компенсации.
В разговоре с Галицким Мхитарян вежливо отказался от перехода в «Краснодар». Армянин намерен остаться в Европе по семейным обстоятельствам: у него растет маленький ребенок, поэтому семья не хочет далеко переезжать.
Мхитаряном также интересовался «Зенит», но клуб получил отказ. «Спартак» не рассматривает приобретение игрока в зимнее трансферное окно.
- В текущем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 16 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
- Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»