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    «Матч ТВ»: Галицкий обсуждал с Мхитаряном переход в «Краснодар». Игрок вежливо отказал

    «Краснодар» интересуется полузащитником «Ромы» Генрихом Мхитаряном.

    По информации «Матч ТВ», владелец клуба Сергей Галицкий лично звонил 32-летнему армянину, который может уйти из «Ромы» бесплатно этой зимой из-за вновь возникшего конфликта с Жозе Моуринью.

    В контракте Мхитаряна с римским клубом есть договоренность, согласно которой игрок может уйти в другую команду без компенсации.

    В разговоре с Галицким Мхитарян вежливо отказался от перехода в «Краснодар». Армянин намерен остаться в Европе по семейным обстоятельствам: у него растет маленький ребенок, поэтому семья не хочет далеко переезжать.

    Мхитаряном также интересовался «Зенит», но клуб получил отказ. «Спартак» не рассматривает приобретение игрока в зимнее трансферное окно.

    • В текущем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 16 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии14
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      Рейтинг: +11595

      Cleaner 1 час назад

      Мхитарян на ГАЗОВОЕ БАБЛО рассчитывает. Зачем ему Краснодарские крохи?..

      0
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      ...
      Рейтинг: +17598

      derrik2000 > Cleaner 1 час назад

      Написано же , что "Армянин намерен остаться в Европе по семейным обстоятельствам: у него растет маленький ребенок, поэтому семья не хочет далеко переезжать."

      Это значит, что только в Гейропе.
      Россия не рассматривается.

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      Рейтинг: +22902

      vladimir-7 > derrik2000 50 минут назад

      И даже на Родину в Армению не хочет?

      0
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      Рейтинг: +17598

      derrik2000 > vladimir-7 31 минуту назад

      Он, как все артисты и спортсмены, живущие за рубежом, любят Родину издали: так лучше любится.))

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      Рейтинг: +24535

      slavutiq70 > vladimir-7 25 минут назад

      Какая к чёрту Родина у Армян ??? Когда шла война с Азербайджаном , у нас в городе не закрылась не одна армянская шашлычная или кафе , все защищали Родину по удалёнке и только спрашивали почему же мы не посылаем своих пацанов на защиту Армении ,,,,,,

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      Рейтинг: +2173

      Радио1000шумеров 1 час назад

      " Сергей Галицкий лично звонил 32-летнему армянину". Хде это эпичный звонок можно послушать, или опять журнашлюги будут ссылаться на "неназванный источник"?

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      Рейтинг: +22117

      bset 1 час назад

      Приедет доигрывать и деньги рубить с наших горе-руководителей. А пока силы есть, будет играть в Европе. Интересно, нашим клубам самим не стыдно, что для нормальных игроков мы - запасной аэродром? Лига настолько слаба, что приезжают не играть, а доигрывать.

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      Рейтинг: +10

      fdg76 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +22902

      vladimir-7 1 час назад

      Мхитарян в Россию не поедет, да и особо никому он и не нужен, а
      останется в Италии, в любой, даже в самой слабенькой команде.

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      Рейтинг: +11595

      Cleaner > vladimir-7 1 час назад

      Нет. Он пенсионер футбольный, теперь ему нужны только деньги. Потому Мхитаряну прямая дорога в Россию(Китай, США или к арабам). И нужно торопиться, а то через год-два все и фамилию такую забудут...

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      Рейтинг: +1188

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Позор дырявому зениту!!

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      Рейтинг: +1188

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Ща бомжарня денег даст миллер завтра притянет за ногу))))

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      Рейтинг: +6666

      серега кашин 1 час назад

      да не куда он не уйдет, а слухи о его переходе в другой клуб- бред

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      Рейтинг: +4650

      Semenycch 1 час назад

      А вот Краснодар этот игрок может усилить.

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