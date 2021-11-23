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  • «Матч ТВ»: Галицкий обсуждал с Мхитаряном переход в «Краснодар». Игрок вежливо отказал

«Матч ТВ»: Галицкий обсуждал с Мхитаряном переход в «Краснодар». Игрок вежливо отказал

23 ноября 2021, 12:58
16

«Краснодар» интересуется полузащитником «Ромы» Генрихом Мхитаряном.

По информации «Матч ТВ», владелец клуба Сергей Галицкий лично звонил 32-летнему армянину, который может уйти из «Ромы» бесплатно этой зимой из-за вновь возникшего конфликта с Жозе Моуринью.

В контракте Мхитаряна с римским клубом есть договоренность, согласно которой игрок может уйти в другую команду без компенсации.

В разговоре с Галицким Мхитарян вежливо отказался от перехода в «Краснодар». Армянин намерен остаться в Европе по семейным обстоятельствам: у него растет маленький ребенок, поэтому семья не хочет далеко переезжать.

Мхитаряном также интересовался «Зенит», но клуб получил отказ. «Спартак» не рассматривает приобретение игрока в зимнее трансферное окно.

  • В текущем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 16 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
  • Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Краснодар Рома Мхитарян Генрих Галицкий Сергей
Комментарии (16)
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серега кашин
1637661844
да не куда он не уйдет, а слухи о его переходе в другой клуб- бред
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vladimir-7
1637662930
Мхитарян в Россию не поедет, да и особо никому он и не нужен, а останется в Италии, в любой, даже в самой слабенькой команде.
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fdg76
1637662939
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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DOCTOR PENALTY
1637669846
Редкий случай, когда два армяна не смогли договориться.
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paracetamol
1637675682
Повезло Галицкому.
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Argon
1637693075
В Сочи перейдет. В этом городе он будет, как дома.
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