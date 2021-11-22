Семак: «Первый матч с «Мальме» не должен никого вводить в заблуждение»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

– В качестве главного тренера вы пока ни разу не побеждали в гостях в еврокубках. Знаете ли вы это? Придаете ли значение? В чем причины такой статистики?

– Лично я не придаю, каждый матч имеет новое значение. Что касается причин – значит, недостаточно хороши, не сильнее соперника, раз не можем победить.

– Первая игра завершилась со счетом 4:0, и у многих сложилось ощущение, что она получилась достаточно легкой. «Мальме» борется за чемпионство, у них не очень длинная лавка. Как достучаться до всех, что игра действительно важная и проиграть нельзя?

– Вопрос психологии актуален всегда и для всех. Иногда фавориты проигрывают заведомо более слабым командам. Но это соперничество и ничего не сделаешь – главное, чтобы поражений было меньше.

Не думаю, что у «Мальме» скамейка короче, чем у нас. Они завтра будут сражаться на сто процентов, чтобы добиться первой победы в Лиге чемпионов. Я в этом нисколько не сомневаюсь.

– Как «Мальме» изменился за прошедшие два месяца? Чего ждете от соперника?

– По составу – периодически какие-то игроки выпадали по тем или иным причинам. В остальном игра не изменилась. Ждем агрессивной игры, прессинга, стандартных положений.

Команда очень уверенно, активно и хорошо играет. Первый матч никого не должен вводить в заблуждение. Игра могла сложиться по-другому.