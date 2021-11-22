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    Семак: «Первый матч с «Мальме» не должен никого вводить в заблуждение»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

    – В качестве главного тренера вы пока ни разу не побеждали в гостях в еврокубках. Знаете ли вы это? Придаете ли значение? В чем причины такой статистики?

    – Лично я не придаю, каждый матч имеет новое значение. Что касается причин – значит, недостаточно хороши, не сильнее соперника, раз не можем победить.

    – Первая игра завершилась со счетом 4:0, и у многих сложилось ощущение, что она получилась достаточно легкой. «Мальме» борется за чемпионство, у них не очень длинная лавка. Как достучаться до всех, что игра действительно важная и проиграть нельзя?

    – Вопрос психологии актуален всегда и для всех. Иногда фавориты проигрывают заведомо более слабым командам. Но это соперничество и ничего не сделаешь – главное, чтобы поражений было меньше.

    Не думаю, что у «Мальме» скамейка короче, чем у нас. Они завтра будут сражаться на сто процентов, чтобы добиться первой победы в Лиге чемпионов. Я в этом нисколько не сомневаюсь.

    – Как «Мальме» изменился за прошедшие два месяца? Чего ждете от соперника?

    – По составу – периодически какие-то игроки выпадали по тем или иным причинам. В остальном игра не изменилась. Ждем агрессивной игры, прессинга, стандартных положений.

    Команда очень уверенно, активно и хорошо играет. Первый матч никого не должен вводить в заблуждение. Игра могла сложиться по-другому.

    • «Мальме» примет «Зенит» во вторник, 23 ноября.
    • Начало – в 23:00 мск.
    • Если петербуржцы не проиграют, то гарантируют себе евровесну.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    22.11.2021 22:32
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