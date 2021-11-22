Крицюк и Азмун пропустят матч с «Мальме», Кузяев готов сыграть

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» рассказал о ситуации с травмированными футболистами.

– Кто не прилетел? Кто не сыграет?

– Не сыграют Крицюк и Азмун, оба не прилетели, у обоих есть проблемы. По медицинским показаниям они, к сожалению, не смогут помочь нам завтра.

– Что с Азмуном? Насколько все серьезно? Насколько готов играть Кузяев?

– У Азмуна мышечный спазм, который, к сожалению, не позволит ему сыграть. Надеюсь, ненадолго его потеряли.

Что касается Кузяева – немного, но сможет, он провел пару тренировок. На какое-то время он выйти готов.