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  • Крицюк и Азмун пропустят матч с «Мальме», Кузяев готов сыграть

Крицюк и Азмун пропустят матч с «Мальме», Кузяев готов сыграть

22 ноября 2021, 21:27
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» рассказал о ситуации с травмированными футболистами.

– Кто не прилетел? Кто не сыграет?

– Не сыграют Крицюк и Азмун, оба не прилетели, у обоих есть проблемы. По медицинским показаниям они, к сожалению, не смогут помочь нам завтра.

– Что с Азмуном? Насколько все серьезно? Насколько готов играть Кузяев?

– У Азмуна мышечный спазм, который, к сожалению, не позволит ему сыграть. Надеюсь, ненадолго его потеряли.

Что касается Кузяева – немного, но сможет, он провел пару тренировок. На какое-то время он выйти готов.

  • «Мальме» примет «Зенит» во вторник, 23 ноября.
  • Начало – в 23:00 мск.
  • Если петербуржцы не проиграют, то гарантируют себе евровесну.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Мальме Зенит Крицюк Станислав Азмун Сердар Семак Сергей
Комментарии (6)
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ilichkadr
1637607622
Крицюк-то ладно, Кержаков поувереннее играет. Азмуна жаль, серьёзная потеря.
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житель СПб
1637617112
Там и остальных игроков хватит - было бы желание!
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neveldomha
1637657909
С такими вечными проблемами с мышцами, Азмуну нечего делать в сильных европейских чемпионатах. Там совершенно другие нагрузки Головин, Кокорин, Миранчук тому пример. Так, что подписывай контракт с Зенитом и играй в футбол, а не полируй скамейку.
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paracetamol
1637660331
У Зенита достаточная скамейка для Мальмё. Выйдет Миша, выйдет Мостовой. Они не хуже!
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Азбука
1637665632
Без Азмуна остаётся один Дзюба, как центрфорвард. Малком и Мостовой слишком мелкие, чтоб в центре бороться. Это фланговые бегунки. Ерохин всё таки атакующий полузащитник и хорош впереди, когда кто-то уже на себя отвлёк оборону. Значит Дзюба должен быть готов отыграть весь матч не снижая интенсивности. Сможет ли? Не уверен. Потеря Крицюка, на первый взгляд не очень критична, но случись что с Михаилом и ситуация станет пиковой. Всё таки полноценного резерва у Зенита на все турниры нет, как там не любят писать о "длинной скамейке чемпиона".
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serglider
1637700319
Караваев, определенно не вошел в игру с Мальме! Просто из ног плохо играет! Какого рожна Семак жует сопли и не заменит его, я не понимаю... В целом Зеня играет через чур академично: остановил мяч, посмотрел, отдал... Пока смотрел всех и вся уже перекрыто... Ну и 1 : 0 уже не в нашу пользу!
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