Крицюк и Азмун пропустят матч с «Мальме», Кузяев готов сыграть

Крицюк-то ладно, Кержаков поувереннее играет. Азмуна жаль, серьёзная потеря.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» рассказал о ситуации с травмированными футболистами.
– Кто не прилетел? Кто не сыграет?
– Не сыграют Крицюк и Азмун, оба не прилетели, у обоих есть проблемы. По медицинским показаниям они, к сожалению, не смогут помочь нам завтра.
– Что с Азмуном? Насколько все серьезно? Насколько готов играть Кузяев?
– У Азмуна мышечный спазм, который, к сожалению, не позволит ему сыграть. Надеюсь, ненадолго его потеряли.
Что касается Кузяева – немного, но сможет, он провел пару тренировок. На какое-то время он выйти готов.
- «Мальме» примет «Зенит» во вторник, 23 ноября.
- Начало – в 23:00 мск.
- Если петербуржцы не проиграют, то гарантируют себе евровесну.