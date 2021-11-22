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    Крицюк и Азмун пропустят матч с «Мальме», Кузяев готов сыграть

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» рассказал о ситуации с травмированными футболистами.

    – Кто не прилетел? Кто не сыграет?

    – Не сыграют Крицюк и Азмун, оба не прилетели, у обоих есть проблемы. По медицинским показаниям они, к сожалению, не смогут помочь нам завтра.

    – Что с Азмуном? Насколько все серьезно? Насколько готов играть Кузяев?

    – У Азмуна мышечный спазм, который, к сожалению, не позволит ему сыграть. Надеюсь, ненадолго его потеряли.

    Что касается Кузяева – немного, но сможет, он провел пару тренировок. На какое-то время он выйти готов.

    • «Мальме» примет «Зенит» во вторник, 23 ноября.
    • Начало – в 23:00 мск.
    • Если петербуржцы не проиграют, то гарантируют себе евровесну.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12986

      ilichkadr 32 минуты назад

      Крицюк-то ладно, Кержаков поувереннее играет. Азмуна жаль, серьёзная потеря.

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