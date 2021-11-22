Божович – после разгрома от «Динамо»: «Мне уже стыдно извиняться»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в 15-м туре РПЛ.

Москвичи разгромили соперника со счетом 5:1.

«Динамо» к 27-й минуте забило 4 гола.

«Очень трудно комментировать нашу игру, потому что игры вообще не было. Мы уже на 27-й минуте пропустили четыре гола. Трудно найти слова для этого.

Это большой позор. Но что делать? Это футбол. Хорошо, что не пропустили еще больше, потому что мы могли.

Во втором тайме уже никакого давления не было, «Динамо» затормозило, мы играли чуть лучше, но это ничего не значит. Мы и до этой игры были в тяжелой ситуации, сейчас продолжаем борьбу за выживание.

Один раз уже извинялся перед болельщиками за игру с «Ростовом». Мне сейчас уже стыдно извиняться», – сказал Божович.