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    Агаларов оторвался от Дзюбы в бомбардирской гонке РПЛ

    В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уфой». На 16-й минуте счет открыл форвард уфимцев Гамид Агаларов.

    Это его 12-й гол в сезоне РПЛ, он лидирует в гонке бомбардиров. У идущего вторым Артема Дзюбы десять мячей.

    • Агаларов с Дзюбой делят лидерство в сезоне по системе «гол+пас».
    • Агаларов – воспитанник «Анжи».
    • Его отец и дядя играли в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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