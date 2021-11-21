Агаларов оторвался от Дзюбы в бомбардирской гонке РПЛ

В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уфой». На 16-й минуте счет открыл форвард уфимцев Гамид Агаларов.

Это его 12-й гол в сезоне РПЛ, он лидирует в гонке бомбардиров. У идущего вторым Артема Дзюбы десять мячей.

Агаларов с Дзюбой делят лидерство в сезоне по системе «гол+пас».

Агаларов – воспитанник «Анжи».

Его отец и дядя играли в РПЛ.