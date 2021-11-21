Агаларов оторвался от Дзюбы в бомбардирской гонке РПЛ

В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уфой». На 16-й минуте счет открыл форвард уфимцев Гамид Агаларов.
Это его 12-й гол в сезоне РПЛ, он лидирует в гонке бомбардиров. У идущего вторым Артема Дзюбы десять мячей.
- Агаларов с Дзюбой делят лидерство в сезоне по системе «гол+пас».
- Агаларов – воспитанник «Анжи».
- Его отец и дядя играли в РПЛ.
Агаларов опять забил. голов в матчах – это космос какой-тоГамид открыл счет в матче с «Ростовом», но хозяева уже сравняли – Полоз реализовал пенальти pic.twitter.com/Fc2qCDOL9Z— Матч ТВ (@MatchTV) November 21, 2021