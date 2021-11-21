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Матч «Мальме» – «Зенит» обслужит латвиец Трейманис

21 ноября 2021, 14:14
13

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Мальме» и «Зенитом». В поле будет работать латвиец Андрис Трейманис.

«Ему помогут ассистенты Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников; главный судья VAR – португалец Жоау Пиньейру, его помощник – француз Вилли Делажо», – написал «Зенит».

  • Трейманис 1 раз обслуживал матч российской команды – «Спартак»«Вильярреал» в 2018 году (0:2).
  • Матч в Мальме пройдет 23 ноября.
  • В случае победы «Зенит» досрочно выйдет в еврокубковую весну.

Бригада Карасева назначена на матч «Барселона» – «Бенфика»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Мальме Зенит Трейманис Андрис
Комментарии (13)
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Karpathian
1637495578
Если Зенит проиграет, то скажут, что это потому что прибалты недолюбливают русских и нас засудили)))
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Ганнибал Лектор
1637497425
Этот русофоб ещё похлеще неадекватного испанца, судившего в Турине... Как бы там ни было - удачи Зениту!
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Блямба
1637497745
"жаалкоо.что не эстонец Кристо Тохвер таак бы повееселиились.илли.как там у вас..паглумилисс.". Или повесились,Ё.пта.) Твари псевдоевропейские..
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Форвард 79
1637504461
Чувствую, что этот прибалт себя покажет, но надо играть так, что б ни какой судья не смог помешать
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Garrincha58
1637505078
главное много не проиграть в один два мяча можно чтобы особо не напрягаться перед ЦСКА этот матч важней а в ЛЕ можно уже и так выходить
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portero
1637507668
Ну это звиздец, свистеть будет в одну калитку...
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житель СПб
1637511589
Судья будет субъективен. Надо играть с запасом, добиваться большого успеха!
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paracetamol
1637563197
Этот Трейманис точно пеналь в ворота Зени поставит или удалит кого. Я этим прие.балтам не верю!
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zigbert
1637571900
Латвийцы хорошо играют в хоккей. Скорей всего разрешит силовые приемы.
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