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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Матч «Мальме» – «Зенит» обслужит латвиец Трейманис

    УЕФА назначил судейскую бригаду на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Мальме» и «Зенитом». В поле будет работать латвиец Андрис Трейманис.

    «Ему помогут ассистенты Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников; главный судья VAR – португалец Жоау Пиньейру, его помощник – француз Вилли Делажо», – написал «Зенит».

    • Трейманис 1 раз обслуживал матч российской команды – «Спартак»«Вильярреал» в 2018 году (0:2).
    • Матч в Мальме пройдет 23 ноября.
    • В случае победы «Зенит» досрочно выйдет в еврокубковую весну.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2324

      Блямба 10 минут назад

      "жаалкоо.что не эстонец Кристо Тохвер таак бы повееселиились.илли.как там
      у вас..паглумилисс.".

      Или повесились,Ё.пта.)
      Твари псевдоевропейские..

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      Рейтинг: +5383

      Ганнибал Лектор 15 минут назад

      Этот русофоб ещё похлеще неадекватного испанца, судившего в Турине... Как бы там ни было - удачи Зениту!

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      Рейтинг: +1117

      Karpathian 46 минут назад

      Если Зенит проиграет, то скажут, что это потому что прибалты недолюбливают русских и нас засудили)))

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