Матч «Мальме» – «Зенит» обслужит латвиец Трейманис

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Мальме» и «Зенитом». В поле будет работать латвиец Андрис Трейманис.
«Ему помогут ассистенты Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников; главный судья VAR – португалец Жоау Пиньейру, его помощник – француз Вилли Делажо», – написал «Зенит».
- Трейманис 1 раз обслуживал матч российской команды – «Спартак» – «Вильярреал» в 2018 году (0:2).
- Матч в Мальме пройдет 23 ноября.
- В случае победы «Зенит» досрочно выйдет в еврокубковую весну.
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Источник: официальный сайт «Зенита»