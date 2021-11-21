Матч «Мальме» – «Зенит» обслужит латвиец Трейманис

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Мальме» и «Зенитом». В поле будет работать латвиец Андрис Трейманис.

«Ему помогут ассистенты Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников; главный судья VAR – португалец Жоау Пиньейру, его помощник – француз Вилли Делажо», – написал «Зенит».

Трейманис 1 раз обслуживал матч российской команды – «Спартак» – «Вильярреал» в 2018 году (0:2).

Матч в Мальме пройдет 23 ноября.

В случае победы «Зенит» досрочно выйдет в еврокубковую весну.

Бригада Карасева назначена на матч «Барселона» – «Бенфика»