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Джикия – победитель премии «Джентльмен года»

21 ноября 2021, 11:53
20

«Комсомольская правда» подвела итоги голосования на традиционную премию в области футбола «Джентльмен года». Победителем 2021 года стал защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия. В опросе принимали участие болельщики, специалисты, журналисты.

«Джентльмен года» является одной из старейших и авторитетнейших футбольных премий страны и носит имя легендарного Федора Черенкова. Впервые черный смокинг был вручен в 1994 году, и с тех пор ее обладателями становились многие звезды российского и даже мирового футбола. Первым же обладателем стал легендарный Федор Черенков.

Георгий является одним из столпов национальной команды, ее капитаном в самых ответственных матчах. Он далек от спортивных скандалов и является примером для футбольной общественности. Его уважают партнеры, специалисты и болельщики. Жюри премии посчитало, что именно его кандидатура наиболее соответствует духу и идеологии нашей премии.

По традиции Джентльмену года будет вручен черный смокинг. И дружеский шарж от знаменитого художника Валентина Дружинина», – написали организаторы.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Джикия Георгий
Комментарии (20)
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серега кашин
1637485012
можно поздравить заслужил
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Боцман59rus
1637485578
_ молодец, Джикия в последнее время, обходителен, учтив и вежлив с соперниками, при реобходимости, всегда уступает место, как в самой штрафной, так и на ее подступах
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alefreddy
1637486190
может и джентльмен но его игра оставляет желать лучшего
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insider_retro
1637486684
Нет у нас джентльменов. Не в футболе, не в жизни. Надуманная номинация, медийный продукт. Блеф.
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САДЫЧОК
1637487552
Помню на закате был такой Онопко ...уже и в свои ворота забивал и догнать нападающих не мог - а его признавали лучшим , призы и т.д. ..и с этим фруктом . тоже самое !
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фанат джигурды
1637488504
После этого Садычок начнёт постоянно хаять "Комсомольскую правду".
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Дедуктор
1637490441
Заслуживает. Джикия всегда очень достойно выглядит в игре. Боец! Но боец очень интеллигентный. Это, кстати, один из очень немногих в бригаде хрюканов, кого лично я уважаю.
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JTherry
1637493039
джентльмен должен отвечать за свои слова, сказал, что "победы будут", где они..?( капитан неуправляемой команды, так точнее..!
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neveldomha
1637559104
Джентельмен неудачи.
Ответить
zigbert
1637572073
Хотя бы здесь победили. Молодец Георгий!
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