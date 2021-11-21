Джикия – победитель премии «Джентльмен года»

«Комсомольская правда» подвела итоги голосования на традиционную премию в области футбола «Джентльмен года». Победителем 2021 года стал защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия. В опросе принимали участие болельщики, специалисты, журналисты.

«Джентльмен года» является одной из старейших и авторитетнейших футбольных премий страны и носит имя легендарного Федора Черенкова. Впервые черный смокинг был вручен в 1994 году, и с тех пор ее обладателями становились многие звезды российского и даже мирового футбола. Первым же обладателем стал легендарный Федор Черенков.

Георгий является одним из столпов национальной команды, ее капитаном в самых ответственных матчах. Он далек от спортивных скандалов и является примером для футбольной общественности. Его уважают партнеры, специалисты и болельщики. Жюри премии посчитало, что именно его кандидатура наиболее соответствует духу и идеологии нашей премии.

По традиции Джентльмену года будет вручен черный смокинг. И дружеский шарж от знаменитого художника Валентина Дружинина», – написали организаторы.