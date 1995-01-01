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    Джикия – победитель премии «Джентльмен года»

    «Комсомольская правда» подвела итоги голосования на традиционную премию в области футбола «Джентльмен года». Победителем 2021 года стал защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия. В опросе принимали участие болельщики, специалисты, журналисты.

    «Джентльмен года» является одной из старейших и авторитетнейших футбольных премий страны и носит имя легендарного Федора Черенкова. Впервые черный смокинг был вручен в 1994 году, и с тех пор ее обладателями становились многие звезды российского и даже мирового футбола. Первым же обладателем стал легендарный Федор Черенков.

    Георгий является одним из столпов национальной команды, ее капитаном в самых ответственных матчах. Он далек от спортивных скандалов и является примером для футбольной общественности. Его уважают партнеры, специалисты и болельщики. Жюри премии посчитало, что именно его кандидатура наиболее соответствует духу и идеологии нашей премии.

    По традиции Джентльмену года будет вручен черный смокинг. И дружеский шарж от знаменитого художника Валентина Дружинина», – написали организаторы.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии19
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      Рейтинг: +3839

      Дедуктор 33 секунды назад

      Заслуживает. Джикия всегда очень достойно выглядит в игре. Боец! Но боец очень интеллигентный.
      Это, кстати, один из очень немногих в бригаде хрюканов, кого лично я уважаю.

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      Рейтинг: +3271

      Axe111 29 минут назад

      ))))))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1961

      фанат джигурды 32 минуты назад

      После этого Садычок начнёт постоянно хаять "Комсомольскую правду".

      2
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      Рейтинг: +29679

      VVM1964 > фанат джигурды 20 минут назад

      Думаю это теперь " черный день календаря " для него )

      4
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      Рейтинг: +1961

      фанат джигурды > VVM1964 17 минут назад

      Им надо с Семенычем Новый год вместе встретить. Садычок нарядится в костюм Карпина, а Семеныч- в костюм Джикии.

      1
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      Рейтинг: +29679

      VVM1964 > фанат джигурды 12 минут назад

      Ну для этого для них больше подойдет хэллоуин )))

      1
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      Рейтинг: +8434

      САДЫЧОК 48 минут назад

      Помню на закате был такой Онопко ...уже и в свои ворота забивал и догнать нападающих не мог - а его признавали лучшим , призы и т.д. ..и с этим фруктом . тоже самое !

      2
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      Рейтинг: +26634

      silver29 53 минуты назад

      А еще джентльменам на слово веря, вот извинились после проигрыша типа "не наш вечер" и все с чистого листа надежды.

      1
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      Рейтинг: +68180

      insider_retro 1 час назад

      Нет у нас джентльменов. Не в футболе, не в жизни.
      Надуманная номинация, медийный продукт. Блеф.

      4
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      Рейтинг: +544

      Форвард 79 1 час назад

      Да весь спартак главные джентельмены чемпионата)))

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      Рейтинг: +544

      Форвард 79 1 час назад

      Джентельмен года, как то даже в каком то роде оскарбительно для защитника))
      Игроки этого амплуа должны быть жесткими порой грубыми и безцеримонными

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      Рейтинг: +454

      alefreddy 1 час назад

      может и джентльмен но его игра оставляет желать лучшего

      0
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      Рейтинг: +11489

      Cleaner 1 час назад

      А еще Джикия вежлив с нападающими соперника и уступает им дорогу. Если у нападающего нет мяча Джикия с удовольствием с ним поделится...)))

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      Рейтинг: +22812

      vladimir-7 > Cleaner 1 час назад

      Верно, когда нападающий соперника идет к воротам, он
      всегда спрашивает, стой, кто идёт и ждёт ответа и тот ему
      отвечает, свои, ну тогда проходи, а если пароль забыл, то
      бьет по ногам.

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