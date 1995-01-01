Примера. Хави-тренер дебютировал в «Барселоне» с минимальной победы в дерби над «Эспаньолом»

«Барселона» в первом матче Хави в качестве главного тренера победила в дерби «Эспаньол». Единственный мяч с пенальти забил летний новичок Мемфис Депай.

«Барселона» поднялась в зону еврокубков. Отставание от первого места составляет восемь очков. «Эспаньол» – 11-й.

Последний раз «Эспаньол» побеждал в Примере на «Камп Ноу» в 2009 году.

Испания. Примера. 14-й тур

Барселона – Эспаньол – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Депай, 48 (с пенальти).

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