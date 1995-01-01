Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Примера. Хави-тренер дебютировал в «Барселоне» с минимальной победы в дерби над «Эспаньолом»

    «Барселона» в первом матче Хави в качестве главного тренера победила в дерби «Эспаньол». Единственный мяч с пенальти забил летний новичок Мемфис Депай.

    «Барселона» поднялась в зону еврокубков. Отставание от первого места составляет восемь очков. «Эспаньол» – 11-й.

    Последний раз «Эспаньол» побеждал в Примере на «Камп Ноу» в 2009 году.

    Испания. Примера. 14-й тур

    Барселона – Эспаньол – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Депай, 48 (с пенальти).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -74

      СуперПАВ9 54 минуты назад

      Барселона не может ничего тока с пенальти о каком возраждении может идти речь

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91285
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68167
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru