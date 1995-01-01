Фанаты «Спартака» проводили команду после поражения от «Краснодара» кричалкой «Сколько можно, вы ***!»

Болельщики «Спартака», присутствовавшие на матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2), проводили команду с поля нецензурной кричалкой. Соответствующее видео размещено в твиттер-аккаунте OnlineOnTour.

«Сколько можно, вы *** (надоели – прим. «Бомбардира»)!» – скандировали фанаты.

«Спартак» не побеждает 7 встреч подряд.

Команда идет в РПЛ 10-й.

Зимой «Спартак» должен возглавить Паоло Ваноли.

«Спартак» – о поражении от «Краснодара»: «Не наш вечер»