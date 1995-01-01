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    Фанаты «Спартака» проводили команду после поражения от «Краснодара» кричалкой «Сколько можно, вы ***!»

    Болельщики «Спартака», присутствовавшие на матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2), проводили команду с поля нецензурной кричалкой. Соответствующее видео размещено в твиттер-аккаунте OnlineOnTour.

    «Сколько можно, вы *** (надоели – прим. «Бомбардира»)!» – скандировали фанаты.

    • «Спартак» не побеждает 7 встреч подряд.
    • Команда идет в РПЛ 10-й.
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    «Спартак» – о поражении от «Краснодара»: «Не наш вечер»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8425

      САДЫЧОК 2 минуты назад

      Здесь всё плохо и фанаты и тренер и Федун и комментаторы и здесь на сайте любители Дрочеджикии...

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      Рейтинг: +1552

      sерж 3 минуты назад

      ну давайте меняйте тренера,на очередного руя

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      Рейтинг: +123

      More_and_More 10 минут назад

      Сразу вспомнилось, как болельщики Динамо такое же кричали, когда команда в бездну летела

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      Рейтинг: +2790

      Derzkiy1 13 минут назад

      Тренера все меняют, состав у них не топ, лучше бы игроков купили

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      Рейтинг: +645

      SanInstructor 34 минуты назад

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