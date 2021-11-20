«Спартак» – о поражении от «Краснодара»: «Не наш вечер»

с такой "игрой" команду будут не "вперед гнать", а матюгами обкладывать с трибун весь матч, а не только по окончании игры... или перестанут вообще приходить на матчи...
Пресс-служба «Спартака» обратилась к фанатам после матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1). Москвичи забили только с пенальти.
«Красно-белые, спасибо за вашу поддержку. Вы гнали нас вперeд, но сегодня, к сожалению, был не наш вечер», – написали спартаковцы.
- «Спартак» не побеждает 7 встреч подряд.
- Команда идет в РПЛ 10-й.
- Зимой «Спартак» должен возглавить Паоло Ваноли.
Красно-белые, спасибо за вашу поддержку. Вы гнали нас вперeд, но сегодня, к сожалению, был не наш вечер.#КраснодарСпартак pic.twitter.com/fI2L3DhrW8— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 20, 2021