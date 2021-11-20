«Спартак» – о поражении от «Краснодара»: «Не наш вечер»

Пресс-служба «Спартака» обратилась к фанатам после матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1). Москвичи забили только с пенальти.

«Красно-белые, спасибо за вашу поддержку. Вы гнали нас вперeд, но сегодня, к сожалению, был не наш вечер», – написали спартаковцы.

«Спартак» не побеждает 7 встреч подряд.

Команда идет в РПЛ 10-й.

Зимой «Спартак» должен возглавить Паоло Ваноли.