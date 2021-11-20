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    «Спартак» – о поражении от «Краснодара»: «Не наш вечер»

    Пресс-служба «Спартака» обратилась к фанатам после матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1). Москвичи забили только с пенальти.

    «Красно-белые, спасибо за вашу поддержку. Вы гнали нас вперeд, но сегодня, к сожалению, был не наш вечер», – написали спартаковцы.

    • «Спартак» не побеждает 7 встреч подряд.
    • Команда идет в РПЛ 10-й.
    • Зимой «Спартак» должен возглавить Паоло Ваноли.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии16
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      Рейтинг: +18416

      JTherry 21 минуту назад

      с такой "игрой" команду будут не "вперед гнать", а матюгами обкладывать с трибун весь матч, а не только по окончании игры... или перестанут вообще приходить на матчи...

      0
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      Рейтинг: +2836

      ААМ 57 минут назад

      Вы уже давно не "Спартак" , а "СПАМ".

      1
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      Рейтинг: +2836

      ААМ 58 минут назад

      Это не ваш вечер, а не ваш чемпионат.

      0
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      Рейтинг: +9485

      playsh 1 час назад

      Не понос,так золотуха...

      0
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      Рейтинг: +260

      the teacher 1 час назад

      Ну хрю )) Не печальтесь, вам там уже нового коуча нашли, может с ним фартанёт ))

      0
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      Рейтинг: +540

      Форвард 79 1 час назад

      Только сегодня?!

      1
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      Рейтинг: +6428

      nik55 1 час назад

      «Не наш вечер»-----правильно будет не наш сезон

      1
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      Рейтинг: +78

      Suvorov51 1 час назад

      Ну скажите когда будет ваш вечер день месяц год. вы команда которой гордился народ страны. что случилось. почему так без вольно играете я не ваш болельщик но вы все время радовали народ как в россии и союзе. так и в европе. когда можно будет увидеть нормалную вашу игру

      2
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      Рейтинг: +17364

      DVOK68 1 час назад

      Не наш председатель совета директоров.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +29637

      VVM1964 1 час назад

      Не наш сезон !!! (((

      4
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      Рейтинг: +26100

      Боцман59rus > VVM1964 1 час назад

      _ не ваш вид спорта епт.а

      5
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      Рейтинг: +29637

      VVM1964 > Боцман59rus 1 час назад

      А ваш ?

      0
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      Рейтинг: +26100

      Боцман59rus > VVM1964 1 час назад

      _ я имею в виду Федуна с братцем и директора пяторочки с эскортницей

      0
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      ...
      Рейтинг: +17517

      derrik2000 > Боцман59rus 1 час назад

      Не забудь Алекперова, у которого акций клуба поболе Федуна будет.
      Хоть и ненамного.

      1
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      Рейтинг: +26100

      Боцман59rus > derrik2000 1 час назад

      _ как бы я их всех хотел забыть, вооб ще не знать>)))

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      Рейтинг: +17517

      derrik2000 > Боцман59rus 1 час назад

      Пока дивиденды их "звание" - "основные акционеры ФК Спартак Москва" - будет приносить, столько и будут акциями владеть.
      Возможно, что ещё не год, и не два, и не десять лет.

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