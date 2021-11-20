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    Карпин – о «Золотом мяче» за 2021 год: «Я однозначно за Левандовски»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал футболиста, который, по его мнению, достоин выиграть «Золотой мяч» в этом году.

    «Кому бы отдал «Золотой мяч» – Левандовски или Месси? Я – однозначно за Левандовски. Человек забил 60 мячей в топ-клубе. Что еще нужно?» – сказал Карпин.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3821

      Дедуктор 1 час назад

      Карп = конченый дебил. До седых волос дожил, а до сих пор не знает разницы. Между ЗБ и ЗМ.

      0
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      Рейтинг: +14998

      Garrincha58 1 час назад

      Карпин, а как же Дзюба?

      0
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      Рейтинг: +3961

      FENIX-SL 1 час назад

      а как же соболев?

      0
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      Рейтинг: +4522

      Semenycch > FENIX-SL 1 час назад

      Он же считал себя величайшим форвардом! Мнение о себе самом у него изменилось?

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      Рейтинг: -83

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Ну тут Карпин не прав

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      Рейтинг: +3961

      FENIX-SL > СуперПАВ9 1 час назад

      а кого бы ты посчитал лучшим за сезон?
      аж интересно

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      Рейтинг: -83

      СуперПАВ9 > FENIX-SL 1 час назад

      Месси

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      Рейтинг: +3961

      FENIX-SL > СуперПАВ9 1 час назад

      аххахххахаххахахаххаххахахахахххахаххахах
      идеальный тролль
      почти как мага здешний

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      Рейтинг: -83

      СуперПАВ9 > FENIX-SL 1 час назад

      Троль тут ты

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      Рейтинг: +4522

      Semenycch 2 часа назад

      Были бы мозги, было бы сотрясение! Говно Карпин, ты никогда не слышал о понятии плеймейкер, организатор атак? Умение принять мяч, часто под сопротивлением соперников, ускорить атаку ювелирной передачей, иной раз через все поле, вывести форварда на удобную позицию для нанесения удара всегда ценилось в футболе. И в современном футболе качества атакующего плеймейкера гораздо выше, чем форварда. Попасть с 10 метров в пустые ворота много ума не надо, на это даже Левандовски способен...

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      Рейтинг: +3961

      FENIX-SL > Semenycch 1 час назад

      то есть ты отдал бы мяч месси?
      за что?))

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      Рейтинг: +404

      Октавиус > FENIX-SL 1 час назад

      в секте уверены, что Лео нужно отдавать мячик каждый год, начиная с 2009-го. Не обращай внимания

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      Рейтинг: +4522

      Semenycch > FENIX-SL 1 час назад

      Ну да, в этом году Месси особо не выделялся, это верно.

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      Рейтинг: -83

      СуперПАВ9 > Semenycch 1 час назад

      Говно ты в не Валера

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