Карпин – о «Золотом мяче» за 2021 год: «Я однозначно за Левандовски»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал футболиста, который, по его мнению, достоин выиграть «Золотой мяч» в этом году.

«Кому бы отдал «Золотой мяч» – Левандовски или Месси? Я – однозначно за Левандовски. Человек забил 60 мячей в топ-клубе. Что еще нужно?» – сказал Карпин.