Карпин – о «Золотом мяче» за 2021 год: «Я однозначно за Левандовски»

Карп = конченый дебил. До седых волос дожил, а до сих пор не знает разницы. Между ЗБ и ЗМ.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал футболиста, который, по его мнению, достоин выиграть «Золотой мяч» в этом году.
«Кому бы отдал «Золотой мяч» – Левандовски или Месси? Я – однозначно за Левандовски. Человек забил 60 мячей в топ-клубе. Что еще нужно?» – сказал Карпин.
- Вручение награды состоится 29 ноября в Париже.
- Левандовски в 2021 году забил 63 гола за «Баварию» и сборную Польши.
- Месси отличился 40 раз в играх за «Барселону», «ПСЖ» и сборную Аргентины.