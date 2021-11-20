Николич: «Не бывает так, что в России нет талантливых футболистов. Раньше были, а сейчас мамы по-другому рожают?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о проблемах российского футбола.

«Надо очень многое менять в юношеском футболе. Не бывает так, что нет талантливых футболистов. Это невозможно. Раньше были, а сейчас мамы по-другому рожают?

Футбол меняется, надо следить за всем, что происходит: тренировки, селекция, задачи. И менять психологию. Если ты футболиста с 12-13 лет постоянно ругаешь, ты его убиваешь. Он будет грустным, никакой уверенности.

Примеров у вас таких миллион. Одну-две игры проиграл – все, опустил голову. Выиграл – сразу эйфория. Это неправильно, будь профессионалом.

Плюс российские футболисты получают неплохие деньги. Это неплохо. Ты получаешь, больше чем в Италии и Испании. Не может это быть единственной проблемой, это одна из проблем.

Влияет все. Воспитание в том числе. Славная русская фраза – пусть все будет в порядке. Не будет все в порядке. Ты биться должен, чтобы было все в порядке.

Раньше я слышал про русских футболистов, что вся команда может пить два дня подряд, драки на тренировках. Поэтому для меня это был вызов. За полтора года у меня в «Локомотиве» была одна с половиной драки. Спокойные ребята.

Я не говорю, что надо драться каждый день. Помнишь предыдущие поколения футболистов? Бандиты в хорошем смысле слова. Хорваты, сербы, испанцы, итальянцы и другие.

У русских есть много талантливых поколений. Я видел это своими глазами. Надо сталкивать этих ребят, воспитывать, поддерживать, придавать уверенность», – считает Николич.