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    Николич: «Не бывает так, что в России нет талантливых футболистов. Раньше были, а сейчас мамы по-другому рожают?»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о проблемах российского футбола.

    «Надо очень многое менять в юношеском футболе. Не бывает так, что нет талантливых футболистов. Это невозможно. Раньше были, а сейчас мамы по-другому рожают?

    Футбол меняется, надо следить за всем, что происходит: тренировки, селекция, задачи. И менять психологию. Если ты футболиста с 12-13 лет постоянно ругаешь, ты его убиваешь. Он будет грустным, никакой уверенности.

    Примеров у вас таких миллион. Одну-две игры проиграл – все, опустил голову. Выиграл – сразу эйфория. Это неправильно, будь профессионалом.

    Плюс российские футболисты получают неплохие деньги. Это неплохо. Ты получаешь, больше чем в Италии и Испании. Не может это быть единственной проблемой, это одна из проблем.

    Влияет все. Воспитание в том числе. Славная русская фраза – пусть все будет в порядке. Не будет все в порядке. Ты биться должен, чтобы было все в порядке.

    Раньше я слышал про русских футболистов, что вся команда может пить два дня подряд, драки на тренировках. Поэтому для меня это был вызов. За полтора года у меня в «Локомотиве» была одна с половиной драки. Спокойные ребята.

    Я не говорю, что надо драться каждый день. Помнишь предыдущие поколения футболистов? Бандиты в хорошем смысле слова. Хорваты, сербы, испанцы, итальянцы и другие.

    У русских есть много талантливых поколений. Я видел это своими глазами. Надо сталкивать этих ребят, воспитывать, поддерживать, придавать уверенность», – считает Николич.

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    Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии15
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      Рейтинг: +5782

      порт 12 минут назад

      А ещё бы не плохо бы убрать из поля зрения хапуг-агентов, которые только и думают о пополнении своего банковского счёта.

      0
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      Рейтинг: +5594

      sochi-2013 13 минут назад

      На "багаже СССР" все держалось, Чем дальше от него, тем ниже рейтинг. Скоро из 100 вывалимся.
      Как решить два вечных русских вопроса: кто виноват, и что делать?

      1
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      Рейтинг: +11459

      Cleaner 16 минут назад

      Сейчас детские тренеры думают, как бы выжить на свою зарплату. Потому, от безнадеги, продвигают не сильнейших ребят, а тех, чьи родители могут помочь тренеру материально. А лимит-нелимит это пустые разговоры. не там проблемы нашего футбола зарыты...

      0
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      Рейтинг: +13412

      Dominator777 37 минут назад

      Николич прав. Футбольных талантов в России много, только как правило у их родителей денег нет на футбольные секции, а потому их талантливые дети уходят в непопулярные виды спорта (где цена посещения секции - символическая), либо остаются вне спорта. А денежные бездари наводнили клубы РПЛ, вот только играть в футбол ни не умеют. Отсюда и результаты.

      3
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      Рейтинг: +1585

      ПалкоВводецъ 43 минуты назад

      Раньше футбол был во дворах, сейчас в компьютерах. Раньше футбольные школы были бесплатные и таланты там находили. Сейчас появились футбольные академии, где приоритет отдаётся не таланту, а деньгам. Чтобы обучаться в футбольной академии надо платить совсем не малые деньги, которые условному рабочему совсем не по карману.

      1
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      Рейтинг: +11459

      Cleaner > ПалкоВводецъ 11 минут назад

      За учебу в академии плата официальная. Но чтобы попасть в команду после этой академии - вот там уже хорошие деньги заплатить нужно.

      0
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      Рейтинг: +9641

      Fusballer 48 минут назад

      Дело в руководстве. Прежде всего в гнилой питерской верхушке.

      2
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      Рейтинг: +4511

      Semenycch 55 минут назад

      Верно! Молодец! Бывают талантливые руководители и тренеры сборной, а бывает сплошное говно, как сейчас!

      2
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      ...
      Рейтинг: +3538

      R_a_i_n > Semenycch 51 минуту назад

      а еще есть петушок на сайте, как сейчас. да семеныч??

      3
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      ...
      Рейтинг: +10050

      alex1951 > R_a_i_n 47 минут назад

      Петушок прокукарекал ,,С добрым утром,, в своем стиле ...
      Теперь уступим ему место ......щас польется)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10050

      alex1951 56 минут назад

      Николичу.
      Раньше был ,,Кожаный мяч,,..взявший начало в 60е годы.
      Вот там то и была кузница талантов. Поголовно известные футболисты ,родившиеся в 50-60е годы ,все оттуда ...И все бесплатно......Это тогда.
      Сейчас. Футбол - это бизнес. Фундамент - это бабки,как минус ,так и плюс......
      Тут было упомянуто,что денежка получаемая одна из самых высоких в Европе.
      И что получается? Что зеленая молодежь ,пробившиеся в команду ,попадает под водопад денег..Хорошо ли,плохо ли сыграли - контракт ,он и в Африке контракт.
      Получается 2 в одном флаконе - и любимая игра и много любимых бабок ........
      Более того, теперь в футбол засовывают нувориши своих отпрысков ...
      Что ,не талант? Да ,брось ты ...на тебе на команду 10 лимонов ...мало? Добавим...
      Был бы человек ,а талант придет...такие дела ,Николич(((

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      Рейтинг: +3538

      R_a_i_n > alex1951 48 минут назад

      обычно после первых таких зарплат футбол сразу на второй план отходит. Клубы, машины, толпа мокрощелок...

      2
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      Рейтинг: +377

      Vitaga 58 минут назад

      при чем тут уверенность? разрыв происходит на этапе перехода от отроков к юношам. то есть 13-15 лет. практически везде с этого возраста с ребят точнее с их родителей начинается вымогательство . начиная с недобросовестных тренеров и продолжая различными администраторами клубов ..секций . хочешь играть ? плати. тех кто не в состоянии даже суперталантов задвигают. играют те кто платит. отсюда и провал. во взрослые команды идут мажоры не имеющие настоящего таланта а способные ребята идут играть в любители

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      Рейтинг: +10050

      alex1951 > Vitaga 49 минут назад

      Снял с языка.Опередил на минуту.По факту ,все так и есть.....
      А что это означает?
      А то ,что рос.футбол влип и надолго....
      И нет отныне ,таких людей ,которым футбол важнее ,чем бабки.....
      Все.Вымерли динозавры.
      Поэтому ,единицы из того времени и молчат,засунув язык в 5ю точку.....
      Типа на что мне эти головные боли.....

      1
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      Рейтинг: +2302

      Блямба 1 час назад

      Душевно братишка изложил..
      И необидно.
      Правда,потому-что..

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