Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Николич: «Не бывает так, что в России нет талантливых футболистов. Раньше были, а сейчас мамы по-другому рожают?»

Николич: «Не бывает так, что в России нет талантливых футболистов. Раньше были, а сейчас мамы по-другому рожают?»

20 ноября 2021, 11:48
36

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о проблемах российского футбола.

«Надо очень многое менять в юношеском футболе. Не бывает так, что нет талантливых футболистов. Это невозможно. Раньше были, а сейчас мамы по-другому рожают?

Футбол меняется, надо следить за всем, что происходит: тренировки, селекция, задачи. И менять психологию. Если ты футболиста с 12-13 лет постоянно ругаешь, ты его убиваешь. Он будет грустным, никакой уверенности.

Примеров у вас таких миллион. Одну-две игры проиграл – все, опустил голову. Выиграл – сразу эйфория. Это неправильно, будь профессионалом.

Плюс российские футболисты получают неплохие деньги. Это неплохо. Ты получаешь, больше чем в Италии и Испании. Не может это быть единственной проблемой, это одна из проблем.

Влияет все. Воспитание в том числе. Славная русская фраза – пусть все будет в порядке. Не будет все в порядке. Ты биться должен, чтобы было все в порядке.

Раньше я слышал про русских футболистов, что вся команда может пить два дня подряд, драки на тренировках. Поэтому для меня это был вызов. За полтора года у меня в «Локомотиве» была одна с половиной драки. Спокойные ребята.

Я не говорю, что надо драться каждый день. Помнишь предыдущие поколения футболистов? Бандиты в хорошем смысле слова. Хорваты, сербы, испанцы, итальянцы и другие.

У русских есть много талантливых поколений. Я видел это своими глазами. Надо сталкивать этих ребят, воспитывать, поддерживать, придавать уверенность», – считает Николич.

  • Серб возглавлял «Локо» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.
  • За увольнение клуб ему заплатит неустойку в размере 3 миллионов евро.

Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко Арустамян Нобель
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Блямба
1637399058
Душевно братишка изложил.. И необидно. Правда,потому-что..
Ответить
alex1951
1637399410
Николичу. Раньше был ,,Кожаный мяч,,..взявший начало в 60е годы. Вот там то и была кузница талантов. Поголовно известные футболисты ,родившиеся в 50-60е годы ,все оттуда ...И все бесплатно......Это тогда. Сейчас. Футбол - это бизнес. Фундамент - это бабки,как минус ,так и плюс...... Тут было упомянуто,что денежка получаемая одна из самых высоких в Европе. И что получается? Что зеленая молодежь ,пробившиеся в команду ,попадает под водопад денег..Хорошо ли,плохо ли сыграли - контракт ,он и в Африке контракт. Получается 2 в одном флаконе - и любимая игра и много любимых бабок ........ Более того, теперь в футбол засовывают нувориши своих отпрысков ... Что ,не талант? Да ,брось ты ...на тебе на команду 10 лимонов ...мало? Добавим... Был бы человек ,а талант придет...такие дела ,Николич(((
Ответить
Fusballer
1637399935
Дело в руководстве. Прежде всего в гнилой питерской верхушке.
Ответить
Dominator777
1637400594
Николич прав. Футбольных талантов в России много, только как правило у их родителей денег нет на футбольные секции, а потому их талантливые дети уходят в непопулярные виды спорта (где цена посещения секции - символическая), либо остаются вне спорта. А денежные бездари наводнили клубы РПЛ, вот только играть в футбол ни не умеют. Отсюда и результаты.
Ответить
sochi-2013
1637402018
На "багаже СССР" все держалось, Чем дальше от него, тем ниже рейтинг. Скоро из 100 вывалимся. Как решить два вечных русских вопроса: кто виноват, и что делать?
Ответить
порт
1637402042
А ещё бы не плохо бы убрать из поля зрения хапуг-агентов, которые только и думают о пополнении своего банковского счёта.
Ответить
slavа0508
1637404744
Во времена моего детства в футбольные школы набирали детишек по физическим данным и состоянию здоровья , а сейчас всё зависит от толщины кошелька родителей,
Ответить
Антибиотик
1637406267
Балбес сербский. Просто пропали бесплатные секции. В России весь спорт просел ввиду того, что очень часто тренироваться могут только дети из обеспеченных семей. А в нашей сборной по футболу сейчас самый слабый состав (мое личное мнение) всех времен и народов.
Ответить
Sancho010365
1637408386
Николич во многом прав. Только к нему прислушиваться некому. Верю, что всё в футболе России изменится к лучшему, он закроется в себе, погонят метлой мерзких агентов, футбольные школы начнут комплектовать хорошими тренерами и наши Денисовы и Зыряновы обязательно появятся. У руля команд будут люди, уважающие работу тренеров и болельщиков. А пока ребята будем воспринимать всё как есть.
Ответить
filosof sparty
1637412094
В нашем футболе, как и в нашем государстве, есть куча проблем. Но все эти проблемы растут из одной единственной. КОРРУПЦИЯ!!! Беспробудная и беспросветная…
Ответить
Главные новости
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
3
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
5
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
4
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
13
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
10
Все новости
Все новости
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
13
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
10
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
14
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
6
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
11
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+