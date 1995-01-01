Дзюба – об аренде в «Урал»: «Это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел»

Марвел ждёт тебя, Рукаку ))
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба исключил свой переход в «Урал».
Ранее президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов заявил о готовности взять в аренду 33-летнего футболиста.
«Это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел», – сказал Дзюба.
- В текущем сезоне форвард забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в июне 2022 года.
Дзюба: «Все это время с последнего матча я копил злость»
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