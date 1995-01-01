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    Дзюба – об аренде в «Урал»: «Это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба исключил свой переход в «Урал».

    Ранее президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов заявил о готовности взять в аренду 33-летнего футболиста.

    «Это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел», – сказал Дзюба.

    • В текущем сезоне форвард забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне 2022 года.

    Дзюба: «Все это время с последнего матча я копил злость»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +253

      the teacher 8 минут назад

      Марвел ждёт тебя, Рукаку ))

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      Рейтинг: +14988

      Garrincha58 11 минут назад

      Дзюба когда хочет тогда и играет то есть когда ему выгодно тут запахло жаренным скоро истекает контракт и он заёрзал так сказать сделал хет-трик типа с Мальтой теперь точно его ещё пере подпишут на 2 года и он опять будет валять дурака как и в случае со сборной хочу не хочу

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