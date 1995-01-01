Дзюба – об аренде в «Урал»: «Это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба исключил свой переход в «Урал».

Ранее президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов заявил о готовности взять в аренду 33-летнего футболиста.

«Это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел», – сказал Дзюба.

В текущем сезоне форвард забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне 2022 года.

Дзюба: «Все это время с последнего матча я копил злость»