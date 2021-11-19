TuttoJuve: «Ньюкасл» – главный конкурент «Ювентуса» в борьбе за Витселя

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может перейти в «Ньюкасл».

По информации TuttoJuve, английский клуб – основной конкурент «Ювентуса» в борьбе за 32-летнего бельгийца.

Витсель не смог договориться с «Боруссией» о продлении контракта, который истекает летом, поэтому зимой он сможет вести переговоры с другими клубами. «Ньюкасл» воспользуется этим правом и предложит Витселю контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

Витсель провел 11 матчей в этом сезоне Бундеслиги.

Рыночная стоимость Витселя – 9 миллионов евро.

С 2012 по 2016 год хавбек выступал за «Зенит».

Sky Sport: «Ювентус» вступил в переговоры по Витселю