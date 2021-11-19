TuttoJuve: «Ньюкасл» – главный конкурент «Ювентуса» в борьбе за Витселя

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может перейти в «Ньюкасл».
По информации TuttoJuve, английский клуб – основной конкурент «Ювентуса» в борьбе за 32-летнего бельгийца.
Витсель не смог договориться с «Боруссией» о продлении контракта, который истекает летом, поэтому зимой он сможет вести переговоры с другими клубами. «Ньюкасл» воспользуется этим правом и предложит Витселю контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.
- Витсель провел 11 матчей в этом сезоне Бундеслиги.
- Рыночная стоимость Витселя – 9 миллионов евро.
- С 2012 по 2016 год хавбек выступал за «Зенит».
Sky Sport: «Ювентус» вступил в переговоры по Витселю
Источник: TuttoJuve
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