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    TuttoJuve: «Ньюкасл» – главный конкурент «Ювентуса» в борьбе за Витселя

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может перейти в «Ньюкасл».

    По информации TuttoJuve, английский клуб – основной конкурент «Ювентуса» в борьбе за 32-летнего бельгийца.

    Витсель не смог договориться с «Боруссией» о продлении контракта, который истекает летом, поэтому зимой он сможет вести переговоры с другими клубами. «Ньюкасл» воспользуется этим правом и предложит Витселю контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

    • Витсель провел 11 матчей в этом сезоне Бундеслиги.
    • Рыночная стоимость Витселя – 9 миллионов евро.
    • С 2012 по 2016 год хавбек выступал за «Зенит».

    Sky Sport: «Ювентус» вступил в переговоры по Витселю

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    Источник: TuttoJuve

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