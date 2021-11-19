Джеррард: «Запретил кетчуп в «Астон Вилле» еще до того, как я его увидел»

Новый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал, что запретил футболистам есть кетчуп.

«Запретил кетчуп еще до того, как я его увидел! У игроков должен быть правильный менталитет. Они должны быть выше и идти дальше. Должны стремиться стать элитой», – сказал Джеррард.

41-летний англичанин возглавил клуб 11 ноября.

По информации Sky Sports, стороны заключили соглашение до июня 2024 года.

«Астон Вилла» идет на 16-м месте в АПЛ.

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