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    Джеррард: «Запретил кетчуп в «Астон Вилле» еще до того, как я его увидел»

    Новый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал, что запретил футболистам есть кетчуп.

    «Запретил кетчуп еще до того, как я его увидел! У игроков должен быть правильный менталитет. Они должны быть выше и идти дальше. Должны стремиться стать элитой», – сказал Джеррард.

    • 41-летний англичанин возглавил клуб 11 ноября.
    • По информации Sky Sports, стороны заключили соглашение до июня 2024 года.
    • «Астон Вилла» идет на 16-м месте в АПЛ.

    The Athletic: Конте запретил игрокам «Тоттенхэма» тяжелую пищу, кетчуп и майонез

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    Источник: Daily Mail

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