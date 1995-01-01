Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Лиллем»

в полне возможно. что хотят продать хотя не знаю вроде когда нормальный и здоровый не плохо смотрится
Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет с «Лиллем» в 14-м туре французской Лиги 1.
Российский хавбек оказался вне заявки команды на ближайший матч.
Причина отсутствия 25-летнего футболиста в составе монегасков пока неизвестна.
- В текущем сезоне Головин забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
- «Монако» примет «Лилль» в пятницу, 19 ноября, в 23:00 мск.
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