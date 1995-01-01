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    Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Лиллем»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет с «Лиллем» в 14-м туре французской Лиги 1.

    Российский хавбек оказался вне заявки команды на ближайший матч.

    Причина отсутствия 25-летнего футболиста в составе монегасков пока неизвестна.

    • В текущем сезоне Головин забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
    • «Монако» примет «Лилль» в пятницу, 19 ноября, в 23:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Монако»

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    Сегодня, 22:29
    Комментарии5
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      Рейтинг: +31

      Suvorov51 44 минуты назад

      в полне возможно. что хотят продать хотя не знаю вроде когда нормальный и здоровый не плохо смотрится

      0
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      Рейтинг: +1938

      CSKA471 57 минут назад

      Давайте не будем ломать копья, дождемся новостей

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4314

      Semenycch 1 час назад

      Это не тот футболист, который еле ходил в матче с Хорватами? Или говно Карпин на столько туп, что не замечал плохой функциональной готовности этого игрока?

      0
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      Рейтинг: +90

      Федотов - слизь > Semenycch 21 минуту назад

      2
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      Рейтинг: +12342

      житель СПб 1 час назад

      Готовят на продажу?

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