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    Дрейер: «Россия – это другой мир»

    Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер рассказал об адаптации к жизни в России.

    «Россия – это совершенно другая культура. Словно другой мир. Ты вдали от дома, должен сам все наладить, но первые месяцы прошли отлично.

    Помогло то, что я уже играл за рубежом и понимал, что главное при переезде», – сказал Дрейер.

    • Дрейер – первый игрок в истории РПЛ, оформивший хет-трик в дебютном матче.
    • «Рубин» купил Дрейера за 7 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

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    Источник: Bold

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +22696

      vladimir-7 1 час назад

      Есть северная Америка, есть южная Америка, а есть центральная
      Америка. А вот есть Европа и есть Азия, так вот Россия, настолько большая, что включает в себя и часть территории, и культуры Европы
      и Азии, и кроме того, имеет свою огромную национальную культуру,
      объединяющую культуры всех наций, проживающих в России и такой многонациональной страны, как Россия, в МИРЕ НЕТ.

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      Рейтинг: +22087

      bset 1 час назад

      Есть развитые страны, а есть страны третьего мира. Россия где-то посередине. Другой мир.

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