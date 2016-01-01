Дрейер: «Россия – это другой мир»

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер рассказал об адаптации к жизни в России.

«Россия – это совершенно другая культура. Словно другой мир. Ты вдали от дома, должен сам все наладить, но первые месяцы прошли отлично.

Помогло то, что я уже играл за рубежом и понимал, что главное при переезде», – сказал Дрейер.