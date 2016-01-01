Дрейер: «Россия – это другой мир»

Есть северная Америка, есть южная Америка, а есть центральная
Америка. А вот есть Европа и есть Азия, так вот Россия, настолько большая, что включает в себя и часть территории, и культуры Европы
и Азии, и кроме того, имеет свою огромную национальную культуру,
объединяющую культуры всех наций, проживающих в России и такой многонациональной страны, как Россия, в МИРЕ НЕТ.
Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер рассказал об адаптации к жизни в России.
«Россия – это совершенно другая культура. Словно другой мир. Ты вдали от дома, должен сам все наладить, но первые месяцы прошли отлично.
Помогло то, что я уже играл за рубежом и понимал, что главное при переезде», – сказал Дрейер.
- Дрейер – первый игрок в истории РПЛ, оформивший хет-трик в дебютном матче.
- «Рубин» купил Дрейера за 7 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.