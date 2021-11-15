«Реал» и «Барселона» следят за Эльмасом из «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Эльйиф Эльмас может продолжить карьеру в Испании.

22-летний футболист привлек внимание «Реала» и «Барселоны», которые следят за его игрой в этом сезоне.

Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти знаком с македонцем по совместной работе в «Наполи».