«Реал» и «Барселона» следят за Эльмасом из «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Эльйиф Эльмас может продолжить карьеру в Испании.
22-летний футболист привлек внимание «Реала» и «Барселоны», которые следят за его игрой в этом сезоне.
Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти знаком с македонцем по совместной работе в «Наполи».
- Рыночная стоимость Эльмаса – 17 миллионов евро.
- В текущем сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Наполи» рассчитан до 2025 года.
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