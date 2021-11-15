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    «Реал» и «Барселона» следят за Эльмасом из «Наполи»

    Полузащитник «Наполи» Эльйиф Эльмас может продолжить карьеру в Испании.

    22-летний футболист привлек внимание «Реала» и «Барселоны», которые следят за его игрой в этом сезоне.

    Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти знаком с македонцем по совместной работе в «Наполи».

    • Рыночная стоимость Эльмаса – 17 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Наполи» рассчитан до 2025 года.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    15.11.2021 23:23
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