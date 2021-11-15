Чорлука: «Я хотел играть только в «Локомотиве», но мне не предложили новый контракт. Поэтому решил закончить карьеру»

Тренер сборной Хорватии и экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о причинах ухода из столичного клуба.

— В России по вам все очень скучают...

— Думаешь?

— Сто процентов. Почему вы все-таки не продлили контракт с «Локомотивом»?

— Есть только одна правда: «Локомотив» не предложил мне новый контракт, и я решил закончить карьеру. По этой причине все и произошло. Я хотел играть только в одном клубе — это «Локомотив».

— Вы ждали этот контракт?

— Ожидал, но не получилось. Это нормально. Мы на всю жизнь останемся друзьями. Моя любовь к «Локомотиву» не изменится из-за этого решения. Понимаю, что сейчас очень много молодых игроков, клуб меняет свою политику в трансферах. Для меня все понятно.

— Вы ведь вошли в тренерский штаб «Локомотива», а потом резко ушли. Что случилось?

— Думаю, клуб все написал в инстаграме, рассказал, что было. Возможно, я с этим решением поспешил, надо было остаться в Хорватии с семьей, были определенные проблемы. Так что в тот момент лучше было вернуться, работать только в сборной и быть рядом со своей семьей.

Чорлука завершил игровую карьеру в конце прошлого сезона.

Он выступал за «Локомотив» с 2012 года.

С командой хорват брал РПЛ.

Чорлука: «У Хорватии просто лучше игроки, это факт. России нужно добавить яйца»