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    Чорлука: «Я хотел играть только в «Локомотиве», но мне не предложили новый контракт. Поэтому решил закончить карьеру»

    Тренер сборной Хорватии и экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о причинах ухода из столичного клуба.

    — В России по вам все очень скучают...

    — Думаешь?

    — Сто процентов. Почему вы все-таки не продлили контракт с «Локомотивом»?

    — Есть только одна правда: «Локомотив» не предложил мне новый контракт, и я решил закончить карьеру. По этой причине все и произошло. Я хотел играть только в одном клубе — это «Локомотив».

    — Вы ждали этот контракт?

    — Ожидал, но не получилось. Это нормально. Мы на всю жизнь останемся друзьями. Моя любовь к «Локомотиву» не изменится из-за этого решения. Понимаю, что сейчас очень много молодых игроков, клуб меняет свою политику в трансферах. Для меня все понятно.

    — Вы ведь вошли в тренерский штаб «Локомотива», а потом резко ушли. Что случилось?

    — Думаю, клуб все написал в инстаграме, рассказал, что было. Возможно, я с этим решением поспешил, надо было остаться в Хорватии с семьей, были определенные проблемы. Так что в тот момент лучше было вернуться, работать только в сборной и быть рядом со своей семьей.

    • Чорлука завершил игровую карьеру в конце прошлого сезона.
    • Он выступал за «Локомотив» с 2012 года.
    • С командой хорват брал РПЛ.

    Чорлука: «У Хорватии просто лучше игроки, это факт. России нужно добавить яйца»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +496

      Форвард 79 1 час назад

      Хотел играть только в Локомотиве! А как же слова в РФПЛ мало настоящих профессиональных игроков и тд и тп?!

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