Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чорлука: «Я хотел играть только в «Локомотиве», но мне не предложили новый контракт. Поэтому решил закончить карьеру»

Чорлука: «Я хотел играть только в «Локомотиве», но мне не предложили новый контракт. Поэтому решил закончить карьеру»

15 ноября 2021, 14:52
1

Тренер сборной Хорватии и экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о причинах ухода из столичного клуба.

— В России по вам все очень скучают...

— Думаешь?

— Сто процентов. Почему вы все-таки не продлили контракт с «Локомотивом»?

— Есть только одна правда: «Локомотив» не предложил мне новый контракт, и я решил закончить карьеру. По этой причине все и произошло. Я хотел играть только в одном клубе — это «Локомотив».

— Вы ждали этот контракт?

— Ожидал, но не получилось. Это нормально. Мы на всю жизнь останемся друзьями. Моя любовь к «Локомотиву» не изменится из-за этого решения. Понимаю, что сейчас очень много молодых игроков, клуб меняет свою политику в трансферах. Для меня все понятно.

— Вы ведь вошли в тренерский штаб «Локомотива», а потом резко ушли. Что случилось?

— Думаю, клуб все написал в инстаграме, рассказал, что было. Возможно, я с этим решением поспешил, надо было остаться в Хорватии с семьей, были определенные проблемы. Так что в тот момент лучше было вернуться, работать только в сборной и быть рядом со своей семьей.

  • Чорлука завершил игровую карьеру в конце прошлого сезона.
  • Он выступал за «Локомотив» с 2012 года.
  • С командой хорват брал РПЛ.

Чорлука: «У Хорватии просто лучше игроки, это факт. России нужно добавить яйца»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Форвард 79
1636978371
Хотел играть только в Локомотиве! А как же слова в РФПЛ мало настоящих профессиональных игроков и тд и тп?!
Ответить
Главные новости
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
9
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
9
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
11
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
2
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Все новости
Все новости
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
5
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
1
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
14
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
10
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
20
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
12
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
4
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+