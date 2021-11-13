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    «Зенит» – о драке на матче Россия – Кипр: «Факт агрессии на стадионе недопустим»

    Пресс-служба «Зенита» выпустила заявление по поводу драки на трибунах «Газпром Арены» во время игры девятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Кипра (6:0).

    «Клуб обеспокоен инцидентом, который случился в секторе активного боления. Несмотря на то, что его причиной стал обычный бытовой конфликт, сам факт агрессии на стадионе недопустим.

    Мы находимся в контакте с правоохранительными органами и участниками конфликта до полного выяснения всех обстоятельств», – говорится в комментарии «Зенита».

    • За драку 2 фаната наказаны арестом и 2-летним запретом на посещение матчей.
    • Еще 1 болельщика оштрафовали на 11 тысяч рублей за нецензурную брань.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2760

      lordmrv 1 час назад

      И не место быдлу на стадионе. Молодцы Зенит, на 2 года дисква ушлепкам.

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