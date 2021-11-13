«Зенит» – о драке на матче Россия – Кипр: «Факт агрессии на стадионе недопустим»

Пресс-служба «Зенита» выпустила заявление по поводу драки на трибунах «Газпром Арены» во время игры девятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Кипра (6:0).

«Клуб обеспокоен инцидентом, который случился в секторе активного боления. Несмотря на то, что его причиной стал обычный бытовой конфликт, сам факт агрессии на стадионе недопустим.

Мы находимся в контакте с правоохранительными органами и участниками конфликта до полного выяснения всех обстоятельств», – говорится в комментарии «Зенита».